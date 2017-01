Persoona oli pelitaitoja tärkeämpi – näin suomalaisvalmentaja kokosi joukkueensa

eSports

Suomalainen kilpapeliorganisaatio ENCE eSports ilmoitti joulukuussa etsivänsä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000005000092.html itselleen Overwatch-joukkuetta.Organisaatio pyysi pelaajia ja joukkueita lähettämään hakemuksia, joiden pohjalta entinen StarCraft II -ammattilainen ja nykyisin valmentajaksi opiskeleva Samuli ”elfi” Sihvonen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Samuli%20%E2%80%9Delfi%E2%80%9D%20Sihvonen kokosi parhaan mahdollisen ryhmän edustamaan organisaatiota pelikentille.– Hakemuksia tuli yllättävän paljon; suomalaisilta noin 130 ja ulkomaalaisilta noin 25. Hakemusmäärä kuitenkin auttoi siihen päätökseen, että joukkueessa on vain suomalaisia pelaajia, kertoo Sihvonen Ilta-Sanomille.Hakemuksissa Sihvonen kiinnitti huomiota muutamiin erikoisempiin asioihin, mutta yksi tärkeimmistä kriteereistä oli hakijoiden ikä.– Suurin huomio oli siinä millä tasolla nyt ollaan, paljonko on tehty töitä tähän mennessä, millaiselta ihmiseltä henkilö vaikuttaa sekä myös ikään jonkin verran. Halusin saada nuoria pelaajia joukkueeseen.Joukkuetta rakentaessa Sihvonen seurasi erityisesti pelaajien mentaliteettia.– Tärkeää on se, että joukkueeni tulee tekemään töitä hyvällä moraalilla pitkäjänteisesti, osoittaa oikeaa mentaliteettia heti eli ottaa palautteen hyvin vastaan, on tehnyt töitä jo tähän mennessä, ja tulee toimeen tiimikaveriensa kanssa.Tryout-testeissä 26-vuotias Sihvonen ei testannut kovin laajasti kokelaiden pelillisiä taitoja, vaan selvittää että vaikuttaako joku kokelas heti väärältä persoonalta joukkueeseen.– Halusin saada kuuden henkilön porukan kasaan, joka lähtee toimimaan välittömästi keskenään joukkueena. Asian mitä haluan pelaajilta nähdä vaativat kuukausien seurantaa eikä pelkästään sitä, miltä heidän pelaamisensa tällä hetkellä näyttää, vaan tärkeintä on mitä he tekevät seuraavan puolen vuoden aikana.Sihvonen tulee jatkossa valmentamaan rakentamaansa joukkuetta. Valmentamisessa hän tulee keskittymään pelin sisäisten juttujen lisäksi myös asioihin pelin ulkopuolella.– Se tulee olemaan tärkeää, että kaikki alkavat olemaan ”me” eikä ”minä”, ja alkavat toimimaan hyvin joukkueena yhteen. Lisäksi haluan kiinnittää siihen huomiota, että kaikki kasvavat ammattilaisiksi, aina käyttäytyvät hyvien arvojen mukaisesti sekä kasvavat ihmisinä.Pelin sisällä hän puolestaan keskittyy erityisesti kommunikaatioon, mutta myös pelivirheiden korjaamiseen.– Tällä tarkoitan sitä, että kommunikaatio toimii hyvin, vaikka kuusi ihmistä huutaa samaan aikaan. Lisäksi katson videoista mitä virheitä on tapahtunut, miksi, ja miten niitä kehitetään.Vaikka Sihvonen on joukkueen valmentaja ja pitkäaikainen ammattilaispelaaja, niin hän silti haluaa pelaajiensa olevan äänessä jokaista päätöstä tehdessä.– Itselleni on hyvin tärkeää, että koko joukkue on isosti mukana päättämässä kaikesta, vaikkakin minulla on suurin päätösvalta.– Tiedän johtavani kuutta henkilöä, joten tähtään siihen, että aina kun pitää tehdä päätös, niin minulla on seitsemän eri mielipidettä asiaan ja hyödynnän jokaisen omaa tietotaitoa.Suojattiensa hän uskoo tekevän kovasti töitä seuraavan vuoden.– Luotan siihen, että kunhan teemme kunnolla töitä seuraavan vuoden ajan, niin pystymme puolivälissä alkaa haastamaan kovia joukkueita ja loppuvuotta kohden saamme voittojakin.– Tässä vaiheessa kuitenkin suuri määrä työtä on vielä edessä, mutta ajan kanssa tulemme kaikki näkemään mihin tässä päästään. Kiitokset vielä kaikille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tähän. Toivon kaikkien tukevan ja seuraavan meitä tänä vuonna meidän matkalla!