HIFK:n pelijoukkueen debyytti varmistui: Mukana maailman kärkinimi

eSports

HIFK:n pelijoukkue Helsinki REDS kisaa Helsingissä järjestettävässä Assembly-tapahtumassa muun muassa maailman kärkinimen Ninjas in Pyjamasin kanssa.

Joukkue Kokoonpano Ninjas in Pyjamas Fragi, hymzi, kyynel, mafu, Zuppehw, zappis Helsinki REDS Ruape, Exceed, Woomera, BBR, prettyWise, Effix ENCE eSports SKYTRiXSHA, BAITO, Desperado, ihcloudy, Trickwide, Ripa SkitLite Talisman, Julletin, Dragonce, Kryma, Celne, Cali

Ajankohta Ottelu Pe 3.2. klo 14 NiP – SkitLite Pe 3.2. klo 17 HREDS – ENCE Pe 3.2. klo 20 Voittajien ottelu La 4.2. klo 12 Häviäjien ottelu La 4.2. klo 15 Ratkaisuottelu La 4.2. klo 19 Finaali

Palkintojakauma 3 000 € 1 400 € 600 €