Aleksista tuli legenda USA:ssa: Iso voitto vei megaturnauksen playoffeihin

eSports





Neljännen päivän tulokset

Joukkue Tulos (kartta) Joukkue North 16-9 (overpass) G2 EnVyUs 11-16 (cobblestone) Fnatic Mouz 4-16 (nuke) Liquid GODSENT 16-8 (cache) OpTic SK 19-17 (dust2) Astralis Gambit 16-14 (overpass) FaZe North 19-17 (overpass) GODSENT FaZe 16-11 (nuke) EnVyUs Liquid 3-16 (mirage) Astralis





Lohkovaiheen loppusijoitukset

Jaettu sija Joukkue Tulos 1. Na`Vi, Virtus.pro 3-0 3. Fnatic, Gambit, SK 3-1 6. North, FaZe, Astralis 3-2 9. Liquid, EnVyUs, GODSENT 2-3 12. OpTic, Mouz, G2 1-3 15. Flipsid3, HellRaisers 0-3





Pelit jatkuvat välipäivän jälkeen pudotuspeleissä

Joukkue Ajankohta Joukkue Na`Vi 27.1. klo 17 Astralis Fnatic 27.1. klo 19.30 Gambit Virtus.pro 27.1. klo 22 North FaZe 28.1. klo 17 SK Välierä 28.1. klo 19 Välierä Välierä 28.1. klo 22 Välierä Finaali 29.1. klo 17 Finaali





Sijoitus Palkintosumma 1. 500 000 $ 2. 150 000 $ 3.-4. 70 000 $ 5.-8. 35 000 $ 9.-16. 8750$