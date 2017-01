”Diskattiin huijausepäilyjen vuoksi” – tuomarointi synnytti draamaa Tampereen karsinnoissa

eSports

Tuomarit kovilla – huijauskohu häiritsi lauantaita





Yhteisö purki tuohtumustaan Twitterissä

Vähä surullista et @TampereSaints joukkue pääsee Suomiscenetyyliin konflareilla laneille vihuja vastaa jotka ei ees koodannu. #esportsfi — Olli Pitkänen (@sLowiCSGO) January 28, 2017

@sLowiCSGO @TampereSaints ei tuosta demosta voi sanoa juuta eikä jaata eikä sitä kautta oikeuta kyllä mihinkään banneihin imo #hyvinhoidettu — Arttu Nikkilä (@apeHEHECSGO) January 29, 2017

@sLowiCSGO @TampereSaints Itekki katoin kyl demon ei omast mielest kyl mitää hämärää. — Oskari Juhonen (@Konjz) January 29, 2017

@sLowiCSGO @TampereSaints Eipä ton demon perusteella kaveri ainakaa huijannu yhessäkää tilanteessa =D En sitte tiiä millä perusteella DQ — Marcus (@shakerCSGO) January 30, 2017

LanTrekeilla 2.–5. maaliskuuta kisaavat seuraavat joukkueet

Joukkue Kokoonpano Karsinta ENCORE Aleksib, xartE, KHRN, disturbed, REFLEX #1 Conquer Gaming apeHEHE, heku, henkka, pietola, HiSTELI #1 SkitLite Aerial, aune, RAIMOVORMISTO, KIPSIk, sergej #1 ex-Findictus Riqu, OttoNd, sanid, weaNd, uli #1 LGR sAw, xseveN, ZOREE, SAGGERTON, zehN #2 rehti.cs BekSih, ile, Kevyt:), crockA:], Jere #2 EMD EMD, suNny, JALLU, joona #2 TCO5.RED Chipo, Aabeli, Hoody, famidog12, jleh #2 TMVG doto, ScurK, STOVVE, reVicer, shaker #3 joelb joel b, Leaf, ociriz, arvid, bona #3 SelEnor EYELESS, slowi, JESMUND, osku=D, Jetskuee #3 Saints Esports NOOKIE, SKU, beni, jolle, Sakkee #3 RCTIC eSports Inses, McDuck, McSpam, saaga, saastis #4 FR34KSHOW gstus, ALBERT, loko, wils0n, jopE #4 PLATINIUM RobiNasTy, sven, am, madc, blitzen #4 Team TBD tinezi, rejoiner, madtoad, Snook, Teddy #4