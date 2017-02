Pelejä telkkarista kahtena iltana – IS-opas Assembly Winter 2017 -pelitapahtumaan

eSports

Palkinnot yli 20 000 euroa

Suomen ykkösnimet saavat vastaansa tukun ulkomaalaisjoukkueita

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D Outlaws (Bulgaria) Vexed (Ranska) Singularity (Tanska) LGR (Suomi) DeadPixels (Ruotsi) Planetkey (Saksa) X6tence (Espanja) ROTY (Suomi) Platinium (Ruotsi) Dizlown (Ranska) SkitLite (Suomi) MnM (Tanska) Conquer (Suomi) Paranoia (Suomi) Findictus (Suomi) Rynnäkköviikset (Suomi)

Overwatchissa kisaavat HREDS, ENCE, SkitLite ja NiP

Ajankohta Ottelu Pe 3.2. klo 14 NiP - SkitLite Pe 3.2. klo 17 HREDS - ENCE Pe 3.2. klo 20 Voittajien ottelu La 4.2. klo 12 Häviäjien ottelu La 4.2. klo 15 Ratkaisuottelu La 4.2. klo 19 Finaali

Assembly on Suomen suurin tietokonekulttuurin festivaali, jossa pelaamisen lisäksi myös koodataan, sävelletään ja tehdään kaikkea muuta mihin tietokone vain taipuu.Viikonloppuna Helsingin Messukeskuksessa pelataan jo neljättä vuotta peräkkäin Assembly Winterin muodossa. Perjantaina alkavat Assembly Winterit ovat Assembly-historian yhdennettoista.Tapahtumassa pelataan tänä vuonna ammattilaisturnaukset Counter-Strike: Global Offensivessa ja Overwatchissa. Amatööriturnauksissa pelataan edellä mainittujen pelien lisäksi Dota 2:ta, League of Legendsiä ja StarCraft II:ta.Kansainvälisessä CS:GO-turnauksessa on jaossa 15 000 dollaria, kun taas Overwatchin neljän joukkueen kutsuturnauksessa pelataan 5000 eurosta. Amatööriturnauksissa jaetaan yhteensä 10 000 euroa.Assemblyjen CS:GO-turnaukseen osallistuu tällä kertaa huimat 16 joukkuetta seitsemästä eri maasta. Turnauksen mielenkiintoisimpia suomalaisjoukkueita ovat LGR, sekajoukkue ROTY sekä SkitLite.Lohkovaihe pelataan perjantaina kahdessa osassa. A- ja B-lohkojen alkavat kello 12 ja C- ja D-lohkot kello 18.30. Jatkoon etenee kahdella voitolla.Lauantaina pelataan kaikki neljä puolivälieräottelua samanaikaisesti kello 11.30, minkä jälkeen kello 14.30 ja 18.00 pelataan välierät. Finaali alkaa kello 22.15.CS:GO-turnausta voi seurata suomeksi Yle Areenasta läpi viikonlopun. Ylen TV2 näyttää pelejä molempina iltoina klo 22 alkaen. Perjantaina näytetään lohkovaiheen otteluita ja lauantaina finaali suorana lähetyksenä.Assemblyilla pelataan Suomen ensimmäinen merkittävä Overwatch-turnaus, kun maamme neljä ykkösnimeä ottavat yhteen näytösturnauksessa. Jaossa on 5000 euroa kolmen parhaan kesken.Turnaus pelataan double-elimination-formaatilla, eli kahdella tappiolla matka turnauksessa päättyy. Perjantaina pelataan avauskierroksen otteluiden lisäksi avauskierroksen voittajien välinen ottelu, jonka voittaja varmistaa ensimmäisenä joukkueena paikkansa lauantai-illan finaaliin.