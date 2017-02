Nyt on loistava tilaisuus tutustua kilpapelaamiseen: Näin seuraat viikonlopun CS-turnausta

eSports

Frägi vihollisen surmaaminen Headshot / HS osuma päähän HP Health point (elämäpiste) Damage / dama Vahingoittuminen Spawn / base Aloituspaikka Map / mappi Kartta Eco Säästö Noscope Ilman tähtäintä Fullpull/ässä Koko vastustaja joukkueen eliminointi Force Osto koko rahalla Kitti Pomminpurkua nopeuttava väline GL Good luck (onnea peliin) GG Good game (hyvä peli) ns Nice shot (hieno laukaus)





Suosittua räiskintäpeliä Counter-Strike: Global Offensivea voi katsella perjantai- ja lauantai-iltana TV2:lta, kun Yle näyttää Assembly Winter 2017 -pelattavan peliturnauksen otteluita suurelle yleisölle.Mistä räiskintäpelissä on kyse? Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota? Ilta-Sanomat teki CS:GO-katsojaoppaan viikonlopun lähetyksiä varten.CS:GO on taktinen räiskintäpeli, jossa vastakkain pelaa kaksi viiden hengen joukkuetta: poliisit (counter-terrorists) ja terroristit (terrorists).Pelin idea on yksinkertainen: Terroristit koittavat virittää ja räjäyttää pommin, ja poliisit koittavat estää pommin räjähtämisen.Kierroksen voi voittaa myös eliminoimalla vastustajajoukkueen, mutta mikäli pommi on ehditty virittää, pitää se ehtiä purkaa myös. Pomminpurku kestää 5–10 sekuntia riippuen siitä onko poliiseilla käytössään erikseen ostettava pomminpurkusarja vai ei. Poliisit voivat myös voittaa kierroksen niin, että terroristit eivät ehdi virittää pommia ennen ajan loppumista.CS:GO:ssa pelataan 15 kierrosta yhdellä puolella, ja yksi erä kestää korkeintaan kaksi ja puoli minuuttia. Joukkue, joka saa ensin kasaan 16 kierrosvoittoa, voittaa ottelun. 15–15-tilanteessa pelataan jatkoaika, jossa voittoon tarvitsee neljä kierrosvoittoa.Ottelu alkaa aina pistoolikierroksella, jossa nimensä mukaisesti on käytössä vain pistoolit ja 800 dollaria varusteiden ostoon. Pistoolikierros pelataan ottelun alkamisen jälkeen myös puoltenvaihdon jälkeen.Asekierroksiksi kutsutaan kierroksia, joissa molemmilla joukkueilla on käytössään ”kunnolliset aseet”, kranaatit ja muut lisätavarat. Yleisesti asekierros maksaa 4000 dollaria ylöspäin per pelaaja. Pelaajalla voi olla rahaa ottelun aikana korkeintaan 16 000 dollaria.Säästökierroksilla pyritään köyhdyttämään vastustajaa niin paljon kuin mahdollista pienellä omalla investoinnilla. Yleensä säästökierrokset pelataan pelkillä pistooleilla, joilla on vaikea voittaa kunnon aseita vastaan.Lisäksi on olemassa niin kutsuttuja ”puoliostoja”, joissa joukkueen pelaajat ostavat mitä pystyvät hieman pienemmällä rahamäärällä.Raha on iso osassa Counter-Strikea. Rahalla saa kranaattien lisäksi suojaliivejä/kypäriä, pomminpurkua nopeuttavan työvälineen sekä tietenkin aseita.Pommin virittämisestä jokainen terroristi saa 800 dollaria, mikäli he häviävät kierroksen. Pommin virittäminen säästökierroksen aikana onkin hyvin tärkeää. Pommin virittäjä saa työstään 300 dollarin korvauksen kuin myös pomminpurkaja.Pelaajilla on käytössään pistoolien lisäksi esimerkiksi rynnäkkökivääreitä, tarkkuuskivääreitä, konepistooleja ja haulikoita. Aseet eroavat toisistaan esimerkiksi hinnan, liikkumista hidastavan vaikutuksen, vahingon ja lippaan koon puolesta.Vihollisen tappamisesta eli frägäämisestä saa myös eri suuruisia korvauksia riippuen siitä, millä aseella tappo tehdään.Pelistä löytyy kolme erilaista kranaattia: HE-, valo- ja savukranaatti. HE-kranaatilla haavoitetaan vihollisia ja valo- ja savukranaateilla raivataan tilaa ja sokaistaan vihollisia.Lisäksi molemmilla joukkueilla on mahdollisuus ostaa liekkimeren aiheuttava polttopullo, jota käytetään erityisesti tilan hankkimiseen kartalla sekä hyökkäyksen/pomminpurun estämiseksi.CS:GO:n peliturnauksissa on käytössä seitsemän karttaa: Dust2, Overpass, Mirage, Train, Cache, Nuke ja Cobblestone.Kartat eroavat toisistaan rakenteeltaan ja ulkonäöltään. Jokaisesta kartasta löytyy kuitenkin kaksi pommipaikkaa, A ja B.Assemblyjen turnauksista voi lukea tarkemmin IS:n katsojaoppaasta.