Kilpapeliliiton puheenjohtaja kasvaneesta pöhinästä: ”Koulutus- ja urheilupuoli todella kiinnostunut”

eSports

Suomen elektronisen urheilun liitto on Assemblyilla mukana uuden puheenjohtajansa Joonas Kapiaisen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Joonas%20Kapiaisen sekä liiton hallituksen jäsenen Otto Takalan http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Otto%20Takalan voimin.– Ollaan yhteistyössä Prakticum-oppilaitoksen kanssa täällä, mutta kesällä sitten näkyvillä taas isommin. Promotaan yleisesti elektronista urheilua eli pyritään edesauttamaan sitä että kisat jatkuvat, kasvavat, homma toimii ja laji saa näkyvyyttä.Kapiainen aloitti liiton puheenjohtaja 1. tammikuuta. Ensimmäinen kuukausi on sujunut hyvin, mutta kiirettä on pitänyt.– Tosi kiireistä on ollut. Paljon uusia asioita, rahoituspuolta odoteltiin pitkään, ja uuden hallituksen myötä ollaan vaihdeltu roolituksia.– Elektroninen urheilu on juuri nyt kovassa kasvussa. Meille tulee paljon yhteydenottoja eri yrityksiltä ja liitoilta, joille käymme kertomassa lajista. Se on myös pitänyt tammikuun kalenterin täynnä.Liiton rahoitus, jota myönnettiin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000005068144.html tälle vuodelle 83 000 euroa, herättää useasti keskustelua. Monet ihmettelevät, että minkä takia liitto ei tue suoraan esimerkiksi turnauksien palkintopotteja.– Budjetista on aikaisempina vuosina mennyt puolet täysipäiväiseen työntekijään. Todennäköisesti sellainen palkataan myös tänä vuonna. Suhde- ja toimintatyö, kansainvälinen toiminta sekä lajin kehittäminen myös vievät oman osansa.– Moni ihmettelee että miksi liitto ei tue esimerkiksi turnausten palkintopotteja, mutta niihin emme voi tukirahaa suoraan kohdistaa. Lisäksi tuemme mieluummin pidempiaikaisia kohteita, kuin esimerkiksi yhtä turnausta.Katso liiton budjetin viisi suurinta menoerää vuodelta 2016 jutun alta löytyvästä faktalaatikosta.Kapiaisen mukaan viime vuonna aloitetut SM-kisat ovat jälleen liiton yksi vuoden kohokohdista syksyllä pelattavien MM-kisojen ohella.– Yhteistyökumppanit kovasti kysyvät, että miten pääsevät tukemaan elektronista urheilua. Me sitten pyrimme yhdistämään heitä organisaatioiden ja tapahtumien kanssa.– Toisekseen pyrimme perinteisen urheilupuolen kanssa tekemään entistä enemmän yhteistyötä, että saisimme sieltä perinteisiä valmennusoppeja hyötykäyttöön. Koulutus- ja urheilupuoli on todella kiinnostunut lähteä mukaan elektroniseen urheiluun.Liittoa on kritisoitu vuosien aikana siitä, ettei sen toiminta näytä suoraan tukevan pelaajia. Kapiainen lupailee tilanteen muuttuvan.– Liiton pitäisi palvella kaikkia toimijoita, ja pelaajat ovat yhtiä tärkeimmistä kohderyhmistä joita liiton pitää palvella. Se miten liitto palvelee pelaajia ei näy suoraan heille, vaikka olemme joitain pelaajia sponsoroinut turnauksiin. Mutta kyllä sitä työtä tehdään kulissien takana pelaajien eteen, esimerkiksi tarjoamalla apua sopimuksien kautta.– Tuki on aikaisemmin näkynyt ehkä siinä että olemme tehneet jäsenten ja muiden kumppanien kanssa promootiota. Mutta nyt olisi tarkoitus siirtyä siihen, että pelaajat löytäisivät liitosta niin sanottuja suoria apuja. Olemme myös aina tukeneet pelaajia kaikin mahdollisin tavoin eri tilanteissa, joihin he ovat pyytäneet apua liitolta.Suomen kilpapeliyhteisössä on riittänyt tällä viikolla puhetta LanTrek-tapahtuman tuomarikohusta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000005067747.html – Olemme käyneet lyhyesti keskustelun tapahtuneesta heidän kanssaan ja liiton puolesta asiaa ei tarvitse sen kummemmin jatkokäsitellä. Asia on käyty siis liitossa läpi!