Tässä kaikki Assemblyn voittajat: Yksi peli suosiossa ylitse muiden

eSports

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Ninjas in Pyjamas (Suomi) 3 000 € 2. Helsinki REDS (Suomi) 1 400 € 3. ENCE eSports (Suomi) 600 €

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. dizLown (Ranska) 8000$ 2. Outlaws (Bulgaria) 4000 $ 3.-4. Planetkey (Saksa) 1500$ 3.-4. Rynnäkköviikset (Suomi) 1500$





Yksi peli ylitse muiden amatöörien keskuudessa

Amatööriturnausten osallistujamäärät (joukkue = viisi pelaajaa)

Turnaus Osallistujamäärä OW #1 9 joukkuetta LoL #1 9 joukkuetta CS:GO #1 42 joukkuetta HS #1 15 pelaajaa SC2 #1 8 pelaajaa OW #2 10 joukkuetta LoL #2 8 joukkuetta CS:GO #2 49 joukkuetta HS #2 23 pelaajaa SC2 #2 8 pelaajaa





Sijoitus Turnaus Turnaus Palkintosumma CS:GO #1 CS:GO #2 1. Mäylä Mäylä 840 € 2. vvvvvvv vvvvvvv 500 € 3. Fiffe diz-band 300 € LoL #1 LoL #2 1. Elojail Pulsar eSports 840 € 2. mät Elojail 500 € 3. Pulsar eSports mät 300 € OW #1 OW #2 1. Drift Klubben Drift Klubben 840 € 2. Nerf Gaming Nerf Gaming 500 € 3. Panic Art Panic Art 300 € SC2 #1 SC #2 1. Haspe ZhuGeLianG 140 € 2. PuPu Hymy 90 € 3. ZhuGeLianG PuPu 50 € HS #1 HS #2 1. Ragnoob justincase1 140 € 2. Scyper Wampie 90 € 3. justincase1 Creapz 50 €