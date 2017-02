Todella vaikea taival finaaliin – ja sitten yllättäjä uitti suursuosikin

eSports

Erikoinen turnausformaatti



Yllätysnimi ensimmäisenä finaaliin

Huima matka finaaliin





MLG Atlanta CWL 2017 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintoraha CWL-pisteet 1. eUnited (USA) 80 000 $ 25 000 2. OpTic (USA) 48 000 $ 15000 3. EnVyUs (USA) 32 000 $ 11000 4. Luminosity (USA) 16 000 $ 9000 5.-6. FaZe (USA) 8000 $ 8000 5.-6. Infused (Britania) 8000 $ 8000 7.-8. Pnda (USA) 4000$ 7000 7.-8. Splyce (Britania) 4000$ 7000





https://www.reddit.com/r/CoDCompetitive/comments/5tqap3/mlg_atlanta_viewership_numbers/