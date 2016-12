Onko tässä Windows-puhelimien pohjakosketus? – 14 uskalsi ostaa uuden mallin

Mobiili

Hongkongista ponnistaneen Moly-puhelimen joukkorahoitus meni pahasti mönkään. Moly X1 -Windows-puhelimen oli määrä kerätä 100 000 dollaria, mutta lopputuloksena oli vain 2569 dollaria eli 3 prosenttia tavoitesummasta. 30 rahoittajista vain 14 uskalsi sijoittaa puhelimeen https://www.indiegogo.com/projects/moly-windows-phone-smartphone#/ ostoksen edellyttämät 179 dollaria tai enemmän.Kyseessä ei ollut uusi puhelin, muun muassa Phone Arena http://www.phonearena.com/news/The-Moly-X1-with-Windows-10-Mobile-costs-only-179-at-Indiegogo-but-few-buy-it_id88323 huomauttaa. Coship-niminen kiinalaisyhtiö käytti Indiegogoa saadakseen puhelimelleen uutta nostetta. Mutta sekin joutui toteamaan, että Windows-puhelinten aika näyttää olevan ohitse.Moly on suunnattu edulliseksi työpuhelimeksi, jossa on satsattu esimerkiksi digitaaliseen avustajaan. Puhelimessa ajetaan Windows 10 Mobilea, siinä on 5,5 tuuman näyttö, ja suoritin on 1,2 gigahertsin neliytiminen Qualcomm Snapdragon 410.Moly X1:n tulevaisuus on nyt epäselvä, mutta uutta työkäyttöön suunnattua Windows-puhelinta halajavat joutuvat kääntymään muiden valmistajien puoleen. Vähiin käyvästä joukosta nimekkäin on HP, joka tarjoaa HP Elite X3 business -malliaan yrityksille. Microsoftin huhuttu Surface-puhelin puolestaan saattaa ilmestyä tai olla ilmestymättä ensi syksynä.