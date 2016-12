Hurjat erot muihin maihin: Suomalaisten kännykän käyttö on ihan omaa luokkaansa

Mobiili

Suomalaiset kuuluvat maailman ahkerimpiin mobiilidatan käyttäjiin, kertoo ruotsalaisen tutkimusyritys Tefficientin selvitys http://media.tefficient.com/2016/12/tefficient-industry-analysis-5-2016-mobile-data-usage-and-pricing-1H-2016-1.pdf (pdf).32 maata käsittäneen selvityksen mukaan tiedonsiirtomäärät ovat suoraan yhteydessä rajoittamattomaan mobiilidataan. 47 prosentissa suomalaisten sim-korteista ei ole datakattoa.Suomalaiskäyttäjien keskiarvo oli 7,2 gigatavua siirrettyä dataa kuukaudessa. Ero on melkein kaksinkertainen kakkosmaa Etelä-Koreaan, jossa tietoa siirtyy keskimäärin 3,8 gigatavua kuukaudessa. Rajoittamattomien liittymien myötä Korea ohitti Ruotsin, jossa dataa siirtyy keskimäärin runsaat 3 gigatavua kuukaudessa.Viro, Latvia ja USA olisivat myös mitä todennäköisimmin saaneet huippusijoitukset, mutta maan teleoperaattorit eivät kertoneet tiedonsiirtomääriä.Maailman ahkerimpia datan siirtäjiä ovat suomalaisoperaattorien DNA:n ja Elisan asiakkaat. Edelliset siirtävät keskimäärin 9,9 gigatavua kuukaudessa, jälkimmäiset 8,6. Kolmossijaa pitivät itävaltalaisen 3-operaattorin asiakkaat 7,8 gigatavun kuukausimäärällä.Raportissa ei mainittu viime vuonna seitsemänneksi sijoittunutta Soneraa.Suomalaiset siirsivät tietoa kännyköillä 13-kertaisesti hollantilaisiin verrattuna. Alankomaissa data on keskimäärin 14 kertaa kalliimpaa kuin Suomessa.Kaikkiaan selvityksen tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin viime vuonna http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001915431.html DNA kertoo tiedotteessaan, että suomalaisten datakäyttöpiikit ovat aamuisin kello 6–8 ja iltapäivisin kello 14–16, kun koululaiset pääsevät kotiin. Suurin piikki on iltaisin kello 20:n ja 22:n välillä, jolloin suoratoistopalvelujen käyttö on kovaa.Suomalaisten rajoittamattomille liittymille on vahvoja muutospaineita. EU:ssa ollaan siirtymässä lisämaksuttomaan kännykän käyttöön kaikkialla unionin alueella.Operaattorien toisilleen maksamien korvausten määrään vaikuttavat tukkuhinnat ja kohtuulliset käyttömäärät sorvataan eurooppalaisen käyttökeskiarvon perusteella, joten suomalaisoperaattorit ovat jäämässä sopimuksessa häviäjäksi.Elisa ja DNA ovat sanoneet, että tämä luo tarvetta hintojen nostamiseen.