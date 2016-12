Super Mariosta piti tulla superhitti kännykässä – vaarassa muuttua katastrofiksi

Mobiili

Japanilaisen videopelijätti Nintendon ensimmäinen suuren luokan ponnistus mobiilipeleissä, Super Mario Run, herättää kiukkua monissa pelaajissa, kertoo uutistoimisto Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-19/ten-minutes-of-play-sums-up-nintendo-s-messy-super-mario-debut Toistaiseksi vain Applen iOS-laitteille julkaistu peli tarjoaa kolme ilmaista kenttää, joiden jälkeen pitää maksaa kymmenen euroa lopun sisällön avaamiseksi. Tämä on saanut monet pelaajat takajaloilleen etenkin, kun pelin koetaan selittävän epäselvästi, mitä kymmenellä eurolla saa.Bloombergin mukaan Super Mario Run on ampaissut latauslistojen kärkeen yli sadassa maassa kymmenien miljoonien pelaajien voimin ja kohonnut eniten tuottavaksi useimmissa maissa. Peli voi silti pudota nopeasti, jos iOS-pelaajien haukut pelottavat Android-pelaajat pois ennen pelin julkaisua Googlen erittäin suositulle alustalle.Peli on saanut Applen App Store -kaupassa vain 2,5 tähteä ja sen Suomi-versiossa vain kaksi tähteä. Tuhannet valittavat, että kolme ilmaiskenttää on rynnätty läpi liian nopeasti – jopa alle kymmenessä minuutissa. Pelaajia kiukuttaa myös internet-yhteyden jatkuva vaatiminen. Lisäksi monet kokevat maksullisen version olevan nopeasti ohi ja muuttuvan tylsäksi samojen kenttien jauhamiseksi.Nintendon osakkeet ovat jo kärsineet miljardien iskun pelin seurauksena, ja sekä sijoittajat että analyytikot kysyvät nyt, osaako yhtiö lähestyä mobiilipelaajia ollenkaan.Nyt odotetaan, mitä Nintendo tekee seuraavaksi. Peliin voi olla luvassa uutta sisältöä, joskin hinnan leikkausta ei yhtiöltä kannattane historian valossa toivoa.– Tulee lisää maailmoja, lisää kenttiä ja ehkä jossain vaiheessa poiketaan myös bisnesmallista. Tämä on vain heidän ensimmäisen varsinaisen [mobiili]pelinsä ensimmäinen versio, Kantan Gamesin perustaja ja analyytikko Serkan Toto http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Serkan%20Toto sanoi Bloombergille.