Tänään julkaistu Angry Birds on ihan erilainen

Mobiili

Peliyhtiö Rovio on julkaissut Angry Birds Blast -pulmapelin. Peli poikkeaa useimmista Angry Birds -brändätyistä peleistä, sillä ritsanvirittelyn sijaan siinä luodaan eri esineillä räjäytyssarjoja lintujen vapauttamiseksi.Peli sisältää julkaisuhetkellä 270 tasoa, ja Rovio lupaa lisää kahdesti kuukaudessa. Peliä on tehty yhdessä kiinalaisen MYBO-studion kanssa.Angry Birds Blast on ollut ennen julkaisua niin sanotussa soft launchissa, eli se on tuotu kaikessa hiljaisuudessa pelikauppaan lopullista hiomista varten. Peli on ollut pelattavissa myös Suomessa.Ilta-Sanomat Digitodayn pikaisen testin perusteella peli on näyttävä ja tarjoaa visaisia pähkinöitä pohdittavaksi. Se perustuu kuitenkin free to play -mekaniikkaan, joka on toteutettu jatkomahdollisuuksia nopeuttavina pelinsisäisinä ostoksina. Lisäksi peli lähettelee käyttäjälle Android-puhelimissa ilmoituksia, jotka pitää käydä kytkemässä puhelimen asetuksista pois päältä, jos ne häiritsevät.Angry Birds -brändi on 7 vuoden ikäinen. Pelisarja nousi huippusuosioon vuosikymmenen alussa, minkä jälkeen Rovio laajeni hyvin nopeasti. Yhtiö leikkasi sittemmin toimintojaan ja henkilökuntaansa ja ilmoitti keskittyvänsä vain peli- ja elokuvabisnekseen.Rovio julkaisee osan peleistään Angry Birds -brändillä ja osan sen ulkopuolella. Rovion markkinointijohtaja Ville Heijari http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Ville%20Heijari kertoi Ilta-Sanomat Digitodaylle http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000004881623.html viime kuussa yhtiön harkitsevan tarkkaan, mitkä pelit se julkaisee lintuteemalla.Rovio ei ole pörssiyhtiö, eikä sillä ole velvollisuutta raportoida tulostaan ennen ensi kevättä. Yhtiö odottaa kuitenkin vuoden 2016 olevan vahvasti voitollinen ja ylittävän odotukset. Tähän tärkeimpiä syitä on viiveellä käynnistyneet Angry Birds 2:n tuotot.