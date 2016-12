Salakuvatusta videosta tuli jättihitti – mies seurasi puhelimensa varkaan elämää kaksi viikkoa

Mobiili

Hollantilaisen Anthony van der Meerin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Anthony%20van%20der%20Meerin tekemä 21-minuuttinen Find my Phone https://www.youtube.com/watch?v=NpN9NzO4Mo8 -lyhytelokuva hänen iPhonensa vieneestä puhelinvarkaasta on noussut jättihitiksi Youtubessa. Puolitoista viikkoa sitten julkaistua dokumenttia on katsottu yli 4,5 miljoonaa kertaa.Puhelinvarkaan uhriksi aikaisemmin joutunut van der Meer päätti tehdä aiheesta dokumentin. Hän asensi laitteelleen vakoiluohjelman, jolla hän pystyi ohjaamaan puhelintaan etähallinnalla ja muun muassa käyttämään sen kameraa sekä mikrofonia. Tämän jälkeen hän antoi laitteensa tulla varastetuksi.Dokumentaristi tallensi varkaan toimintaa kahden viikon ajan. Hän seurasi laitteella tehtyjä tekstiviestejä, puheluita sekä varkaan käymiä muita keskusteluja. Kävi ilmi, että puhelimella soitettiin seksinumeroon. Hän myös kuvasi varasta muun muassa intiimipuuhissa.Van der Meer jopa latasi varkaan sim-kortille lisää tiedonsiirtokapasiteettia, sillä dokumentaristin salakuvaamien videoiden siirtäminen kulutti paljon dataa.Puhelinvaras osoittautui yömajoissa ja kavereidensa sohvalla nukkuvaksi mieheksi, jota kohtaan van der Meer alkoi tuntea sympatiaa ja sääliä. Dokumentaristi kuitenkin järjesti itsensä tilanteeseen, jossa hän joutuu varkaan kanssa kasvotusten, jolloin kaikki muuttui.Elokuva on herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiä. Youtube-video on poikinut 3700 kommentin keskustelun, ja van der Meer on ollut muun muassa keskusteluohjelman vieraana. Hän myöntää dokumentin teon olevan eettisesti harmaalla alueella, mutta hän puolustaa toimintaansa oikeudellaan asentaa omaan puhelimeensa mitä ohjelmia vain.Dokumentti herättää suuria tekniikkaan liittyviä kysymyksiä: Onko varastetun laitteen omistajalla oikeus käyttää puhelinta salaa? Mikä on varkaan oikeus yksityisyyteen?