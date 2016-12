Tulevassa Nokia-puhelimessa voi olla ikävä puute - julki ehkä jo ensi viikolla?

Mobiili

Nokia-nimen Android-puhelimilleen lisensoinut HMD Global aikoo julkistaa ensi vuoden alkupuoliskolla sekä keskihintaisen että kalliimman hintaluokan Nokia-puhelimen tai version samasta puhelimesta, kertoo The Android Soul-verkkosivusto http://www.theandroidsoul.com/nokia-d1c-specs-images-leak/ Verkkojulkaisu on julkaissut ilmeisesti puhelintehtaalta vuotaneen epätarkan kuvan http://www.theandroidsoul.com/nokia-d1c-specs-images-leak/ , jossa verkkosivuston mukaan olisi Nokia E1 -niminen malli.Toisaalta The Android Soul väittää, että HMD Global valmistelisi kahta erihintaista versiota Nokia D1C -nimisestä puhelimesta. Molemmissa puhelimissa olisi Googlen uusin Android 7.0 eli Nougat-käyttöjärjestelmä.Julkaisun kiinalaisen lähteen mukaan keskihintaisessa mallissa olisi Snapdragon 600 -prosessori sekä neljän gigatavun RAM-muisti sekä 64 gigatavun sisäinen muisti.Aiemmissa vuodoissa on arveltu http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001923245.html , että Nokia D1C-puhelimessa olisi Qualcommin Snapdragon 430 -prosessori sekä kolmen gigatavun RAM-muisti.Kalliimman hintaluokan laitteen olisi sivuston mukaan tarkoitus kilpailla esimerkiksi OnePlus -puhelimien kanssa, ja se olisi luonnollisesti keskihintaista mallia teknisesti parempi. Sen tarkempia tietoja sivustolla ei ole.Verkkosivuston kiinalainen tietolähde on parin valokuvan lisäksi piirtänyt luonnokset keskihintaisesta ja kalliimman hintaluokan laitteesta.Piirustukset paljastavat sen, että keskihintaisessa mallissa ei ilmeisesti ole sormenjälkitunnistinta. Tämä saattaa olla Nokia-puhelimelle ikävä puute, sillä sormenjälkitunnistin on yhä yleisempi ominaisuus myös keskihintaisissa malleissa.HMD Globalin on aiemmin arveltu julkistavan uusia Android-malleja helmikuun lopulla Barcelonassa järjestettävässä mobiilialan vuosittaisessa MWC-tapahtumassa. The Android Soul -verkkolehden mukaan uudet Nokia D1C -puhelimet saatetaankin julkistaa jo ensi viikolla Las Vegasissa pidettävissä CES-elektroniikkamessuilla.CES-tapahtuman sivuilta ei tosin löydy HMD Global -yhtiöstä mitään mainintaa.