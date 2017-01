Lakkasiko WhatsApp toimimasta puhelimessasi? Syy voi olla tämä

Mobiili

WhatsApp-sovelluksen toiminta on saattanut loppua vuodenvaihteessa useissa vanhemmissa puhelinmalleissa.Facebookin omistama WhatsApp-palvelu on lopettanut sovelluksensa tukemisen vuoden 2016 loppuun mennessä muun muassa Android 2.1 - ja Android 2.2 -, Microsoftin Windows Phone 7 - ja Applen iOS6-käyttöjärjestelmää käyttäviltä puhelimilta sekä iPhone 3GS-puhelimilta.WhatsApp-sovellus ei siis enää toimi Nokia-puhelimissa, joissa on Windows Phone 7 -käyttöjärjestelmä. Yhtiö kertoi suunnitelmistaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001905219.html alunperin jo viime helmikuun lopulla. Tuolloin lopetuslistalla oli myös tuki Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 ja Nokia S60-käyttöjärjestelmiltä. Yhtiö päätti kuitenkin myöhemmin antaa Nokia-peruspuhelimille ja Blackberryille jatkoaikaa, ja WhatsApp-tuki loppuu näiltä käyttöjärjestelmiltä kesäkuun lopussa, kertoo International Business Times http://www.ibtimes.co.uk/whatsapp-might-stop-working-older-android-iphones-windows-devices-1598924 -lehti http://www.ibtimes.co.uk/whatsapp-might-stop-working-older-android-iphones-windows-devices-1598924 – Vaikka nämä laitteet ovat olleet tärkeä osa tarinaamme, ne eivät tarjoa sellaisia toimintoja, joita tarvitsemme laajentaaksemme sovelluksemme toimintaa tulevaisuudessa, WhatsApp selitti lopetuspäätöstään helmikuussa.