Huhu: Samsungin huippumalli voi viedä Windows-puhelimilta tärkeän valtin

Applen iPhonen kopioinnista syytetty Samsung saattaa olla ottamassa mallia Microsoftilta, väittää All about Windows Phone -blogi http://allaboutwindowsphone.com/flow/item/21930_Continuum_Android-style-the_Ga.php . Blogi on julkaissut kuvan, joka on lähteen mukaan Samsungin sisäisestä kalvosarjasta, jolla esitellään tulevaa Samsung Galaxy S8 -huippumallia.Kalvon perusteella S8-puhelinta voidaan käyttää tietokoneen tavoin liittämällä siihen ulkoinen näppäimistö ja näyttö. Ratkaisu saattaa kuulostaa tutulta varsinkin Windows-puhelimista kiinnostuneille, sillä Microsoft on jo tuonut saman toiminnon puhelimiinsa.Microsoftin Lumia 950 - ja XL-mallit pystyi liittämään näyttölaitteeseen langattomalla Miracast-yhteydellä tai erillisen Display dock -telakka-aseman kautta, johon liitettiin myös näppäimistö.Huhujen mukaan Microsoft olisi parhaillaan kehittämässä Surface-puhelinta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001942971.html , joka toimisi puhelimena, tablettina ja kannettavana tietokoneena, ja samat sovellukset toimisivat sekä mobiili- että tietokonekäytössä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000004872766.html . Vastaavaa ominaisuutta ei ainakaan vielä ole Android- tai iPhone-puhelimissa.Blogin julkaisemasta kalvosta ei kuitenkaan selviä, millaisia ominaisuuksia Samsungin puhelimella olisi näyttöön ja näppäimistöön kytkettynä. Kalvossa kuvataan tilaa sanoilla ”extended workspace” eli laajennettu työtila. Kuvan perusteella näytöllä ainakin puhelimen useat sovellukset voivat olla yhtä aikaa ulkoisella näytöllä käytössä ja rinnakkain.