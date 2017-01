Kuljettajan iPhone-videopuhelu päättyi kuolonkolariin – Apple oikeuteen

Mobiili

Yhdysvaltalainen pariskunta on haastanut Applen oikeuteen tyttärensä kuolemaan johtaneen kolarin takia. Vanhempien mukaan tytär saattaisi olla yhä hengissä, jos Apple olisi käyttänyt iPhone-puhelimissaan tekniikkaa, jonka se oli patentoinut, kertoo muun muassa sanomalehti The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/03/apple-lawsuit-facetime-car-crash-iphone-patent Onnettomuus tapahtui Teksasissa jouluaattona vuonna 2014. Pariskunnan perään ajoi kovaa vauhtia maastoauto, jonka kuljettajalla puhui iPhonellaan Facetime-videopuhelua. Kolarissa kuoli pariskunnan auton takapenkillä istunut viisivuotias tytär.Apple sai vuoden 2014 huhtikuussa patentin menetelmälle, joka estäisi muun muassa videopuhelun ja tekstiviestien kirjoittamisen ajon aikana. Pariskunnan mukaan se, että Apple ei laittanut puhelimiinsa patentoimaansa tekniikkaa, oli tärkeä syy heidän tyttärensä kuolemaan sekä heidän omiin vammoihinsa.Applen tuomiolla voisi olla laajoja seurauksia, sillä siihen vedoten voisi periaatteessa Yhdysvalloissa nostaa syytteen monia muita asioita vastaan, jotka ovat vieneet ajajan huomion ajamisesta. Näitä ovat esimerkiksi navigointilaitteet, autoradiot tai vaikka pikaruoka, arvioi oikeustieteen professori Nora Freeman Engstrom http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Nora%20Freeman%20Engstrom Stanfordin yliopistosta The Guardianille.