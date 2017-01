Uusia vuotoja Nokia-puhelimista: Tänä vuonna luvassa 6-7 Android-laitetta

Mobiili

Kansainvälinen HMD Global -yhtiö aikoo julkistaa tämän vuoden aikana 6–7 Nokia-merkkistä Android-puhelinta, kertoo Nokia Poweruser -verkkosivusto http://nokiapoweruser.com/6-7-nokia-android-phones-coming-in-2017-reveals-a-slide-from-malaysian-distributor/ . Tieto on vuotanut malesialaisen Avaxx-nimisen jakelijan pitämästä esittelystä, josta on vuotanut kuva verkkoon.Kuvassa näkyvän esittelykalvon mukaan vuoden loppuun mennessä kuluttajien saatavilla on halpoja, keskihintaisia sekä kalliimman hintaluokan puhelimia.Kuvassa näkyvän esittelykalvon perusteella ensimmäisiä Nokia-merkkisiä Android-puhelimia on luvassa ennen maaliskuun loppua. Todennäköisesti ensimmäiset uudet Nokia-puhelimet esitellään Barcelonassa helmi-maaliskuun vaihteessa järjestettävillä mobiilialan MWC-messuilla. Aiempien huhujen perusteella http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005022613.html valmisteilla ovat ainakin Nokia D1C - ja Nokia E1 -nimiset Android-puhelimet.Yhtiö on jo julkistanut ensimmäisen Nokia-merkkisen puhelimen, jossa tosin ei ole Android-käyttöjärjestelmää. Nokia 150 -peruspuhelimessa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005004954.html on sen sijaan alunperin Nokian kehittämä Series 30+ -käyttöjärjestelmä.