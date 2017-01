Google esti Android-puhelimen kaappaamisen – vain nämä laitteet saavat nyt päivityksen

Mobiili

Google on julkistanut https://source.android.com/security/bulletin/2017-01-01.html#announcements Android-puhelimille Android 7.1.1 Nougat -tietoturvapäivityksen, joka paikkaa käyttöjärjestelmästä useita vakavia tietoturva-aukkoja. Ikävä kyllä vain muutama puhelin saa päivityksen heti.Päivitys on saatavissa muun muassa uudempiin Googlen Nexus- ja Pixel -puhelimiin, eli Nexus 6P-, Nexus 5X-, Nexus 9 -, Pixel-, Pixel C- ja Pixel XL -malleihin.Ainoa päivityksen saava muun valmistajan puhelinmalli on Sony Xperia X, tosin näistäkin puhelimista päivitys on saatavissa vain osaan, kertoo muun muassa Xperia Blog -sivusto http://www.xperiablog.net/2017/01/02/xperia-x-concept-android-7-1-1-38-3-a-0-41/ Päivitys on luvassa niille Sonyn Xperia X -puhelimen käyttäjille, jotka ovat liittyneet Sonyn Concept for Android -kokeiluun https://www.sonymobile.com/global-en/xperia/android-xperia/concept/ , jossa he saavat puhelimiinsa erilaisia päivityksiä ennen muita käyttäjiä. Vastineeksi Sony odottaa käyttäjiltä palautetta ohjelmistojen toimivuudesta.Helpoimmin Google-puhelimiin saa turvapäivityksen automaattisella päivitystoiminnolla mobiiliverkon kautta.Muut puhelinmerkit ja -mallit saavat Googlen tuoreimman päivityksen myöhemmin, kun valmistajat ja operaattorit ovat tarkistaneet sovelluksen toiminnan omien Androidiin tekemiensä muokkausten kanssa.Googlen mukaan mukaan se ei ole saanut raportteja hyökkäyksistä, joissa olisi käytetty hyväksi Googlen päivityksessä paikkaamia aukkoja. Vakavin, käyttöjärjestelmän Mediaserver-osassa, sijainnut aukko mahdollistaa vieraan koodin suorittamisen laitteella, eli käytännössä puhelimen kaappaamisen. Hyökkäyksen on voinut käynnistää sähköpostin, nettiselaimen tai mms-viestin kautta.