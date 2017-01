Uudelle Nokia-puhelimelle täystyrmäys: ”Ei mitään mahdollisuuksia”

Mobiili

Nokia-brändin paluu älypuhelimiin tapahtuu viikonloppuna julkistetun Nokia 6 -puhelimen muodossa. HMD Globalin suunnittelema Android-puhelin tulee myyntiin vain Kiinassa, mutta paikallisen Global Times http://www.globaltimes.cn/content/1027743.shtml -lehden haastattelemat asiantuntijat eivät usko sen mahdollisuuksiin.– Nokialla ei ole periaatteessa mitään mahdollisuuksia. Etenkään tässä hintaluokassa Nokia ei voi mitenkään menestyä, iiMedia Research Instituten toimitusjohtaja Zhang Yi http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Zhang%20Yi arvioi Global Timesille.Nokia 6 on suhteellisen edullinen keskisarjan puhelin, joka maksaa 1699 juania eli noin 232 euroa. Zhangin mukaan kilpailu tässä sarjassa on kuitenkin ankaraa, ja kiinalaiset merkit, kuten Huawei ja Xiaomi, jylläävät kotimarkkinoillaan. Lisäksi näitä puhelimia ostava nuori sukupolvi ei enää muista Nokiaa samalla tavalla kuin vanhemmat ikäluokat.Pekingissä toimiva itsenäinen analyytikko Li Chengdong http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Li%20Chengdong epäileekin Nokian todellisia aikomuksia Kiinassa. Hänen mukaansa päätös julkaista Nokia 6 Kiinassa saattaa juontua "joidenkin kiinalaisten yritysten" ahkerasta pyrkimyksestä käyttää hyväksi Nokian brändiä.– Tämä vaikuttaa lyhyen aikavälin järjestelyltä Nokialle (ja sen kiinalaisille kumppaneille), ja he ovat hyvin varovaisia, mutta ei ole mitään mahdollisuuksia, että se onnistuisi, Li tuomitsee Global Timesin mukaan.Myös Strategy Analyticsin tunnettu mobiilianalyytikko Neil Mawston http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Neil%20Mawston oli epäileväinen Nokian mahdollisuuksista Kiinassa, kun IS Digitoday niistä kyseli hiljattain.– Nokialla saattaa olla vaikeuksia löytää jalansijaa Kiinassa, koska kiinalaiset kuluttajat ostavat nykyään harvoin ulkomaisia älypuhelinmerkkejä. Arvioimme, että 85 prosenttia kaikista Kiinan älypuhelintoimituksista oli peräisin kiinalaisilta brändeiltä, kuten Huaweilta, heinä–syyskuussa 2016, Mawston aprikoi ennen Nokia 6:n julkistusta.Nokia 6 tulee myyntiin kiinalaisessa JD.com-verkkokaupassa varhain tänä vuonna. IiMedia Research Instituten Zhang Yi pitää avoinna mahdollisuutta, että puhelin löytää paikkansa alkufloppauksen ja hinnanalennusten jälkeen, koska Kiinan markkinat ovat tarpeeksi isot ja monipuoliset sitä varten. HMD Global selitti http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005036744.html tiedotteessa Kiinan valintaa sillä, että se on "strategisesti tärkeä markkina", joka kasvaa edelleen vahvasti ja missä kuluttajat arvostavat designia ja laatua.Nokia-puhelimia valmistavalla HMD Globalilla on aikomuksena julkistaa puhelimia useaan hintaluokkaan, ja myös muille markkinoille. Nokian suurin menestys tuli aikoinaan Intiassa ja Euroopassa, joten vastaanotto lienee innostuneempaa siellä.