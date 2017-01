Tabletti pudotettiin taivaalta – aiempi versio ei kestänyt runsaan metrin tiputusta

Mobiili

Panasonic tiputti kaksi Touchpad-sarjan tablettitietokonettaan 34 kilometrin korkeudesta ja tallensi putoamiset maahan videolle https://www.youtube.com/watch?v=GRrxlaeZ_dw . FZ-G1- ja FZ-N1-tabletit selvisivät muutamilla kolhuilla ja naarmuilla ja pysyivät tiedotteen mukaan käyttökelpoisina.Mainostemput eivät kuitenkaan ole aina sama asia kuin todellisuus. Toughpad-tablettisarjan aiempi versio FZ-A1 ei kuitenkaan kestänyt pudotusta runsaan metrin korkeudesta Ilta-Sanomien videotestissä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000594391.html vuonna 2013. Pudotus lattialle aiheutti murtuman näyttöön kumisuojauksesta huolimatta. Maahantuoja vetosi valmistusvirheeseen.Panasonicin mainosvideon perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä uusien laitteiden todellisesta kestävyydestä. Tabletit näyttävät säästyvän pahimmalta iskulta niitä kannattelevan kehikon ottaessa ensikosketuksen maahan. Lisäksi laitteet putosivat pellolle, joka on vaikkapa asfalttia tai kivilattiaa pehmoisempi alusta.Toisaalta laitteet altistuivat Panasonicin mukaan -67 celsiuksen kylmyydelle ennen putoamistaan.Tiedotteen väite laitteiden tiputtamisesta avaruudesta on pitkälti epätosi. Ilmakehän ja avaruuden rajan yleinen määritelmä eli Kármánin raja on sata kilometriä, ei 34.