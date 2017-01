Nokia-puhelimia tulee ensi kuussa useampia – video paljastaa kaksi yksityiskohtaa

Mobiili

Nokia-puhelimia valmistava HMD Global aikoo julkaista uusia malleja Barcelonan Mobile World Congress -messujen aattona. Facebook-viestissään https://www.facebook.com/NokiaMobile/videos/vb.420475208340888/451469211908154/?type=3&theater yhtiö sanoo tuoreen Nokia 6:n olevan saapumassa Kiinaan ja lisää julkistuksia olevan tulossa helmikuun 26. päivänä. Nokia 6 http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005036744.html on viime viikonloppuna Kiinan markkinoille julkistettu alemman keskiluokan Android-puhelin, joka maksaa noin 230 euroa.Tänään julkaistussa ennakkovideossa pyöritellään tietokonemallinnettua puhelinta, jossa annetaan ymmärtää olevan sormenjälkilukija sekä Dolby Atmos -tilaäänitekniikkaa. Video antaa ymmärtää myös näyttöön satsatun runsaasti. Videolla näkyvän puhelimen kamera on monesta uudesta huippulaitteesta poiketen yksilinssinen.Julkistuksia on lupa odottaa useampia, sillä Nokia Mobile -tili puhuu julkistuksista monikossa. Alkukuusta julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005031980.html tänä vuonna olisi lupa odottaa 6–7 Nokia-puhelinta tai -tablettia. Ei ole tiedossa, julkaistaisiinko kaikki kerrallaan.Nokia-tuotemerkkiä lisensoiva HMD Global on kertonut aikovansa valmistaa Android-käyttöjärjestelmällä varustettuja puhelimia ja tabletteja useampaan hintaluokkaan.