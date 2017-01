Korealaislehti: Samsungilta tulossa mullistava puhelin – mahdollista myös Applelle

Mobiili

Samsung aikoo julkaista taipuvan puhelimen, joka avautuessaan toimisi seitsemän tuuman tablet-laitteena alkusyksystä, kertoo The Korea Herald -sanomalehti http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170111000752 . Yhtiö kaavailee valmistavansa loka–joulukuussa 100 000 taivuteltavaa laitetta.Lehden mukaan korealainen LG olisi kuitenkin taivuteltavien näyttöjen kehittämisessä teknisesti jopa Samsungia edellä. Lehden tietolähteiden mukaan LG ei kuitenkaan aikoisi itse julkaista taipuvia puhelimia, vaan voisi tarjota tekniikkaa muiden valmistajien käyttöön, kuten Applelle ja Huaweille.Lehden mukaan Samsungin suunnitteilla olevan puhelimen näyttö olisi puhelimen aina näkyvissä olevalla ulkopinnalla, eli taivutettuna näyttö peittäisi puhelimen etu- ja takaosan. Samsungin kehittämistä taittuvista puhelimista on huhuttu ennenkin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005004185.html , mutta aiempien arvioiden mukaan puhelimissa olisi taka- ja etuosassa erilliset näytöt.Alunperin yhtiö kehitti puhelinmallia, jossa näyttö olisi piilossa laitteen sisäpinnalla puhelimen ollessa taitettuna, kertoo lehden tietolähde. Yhtiössä kuitenkin pidettiin mallia hankalana, sillä puhelin pitäisi aina taivuttaa auki käyttöä varten.Uuden mallin kehittäminen alkoi viime elokuussa.Vaikka laite on teknisesti mahdollinen, yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä sen julkaisusta. Julkaisuajankohtaan vaikuttavat arviot laitteen kysynnästä ja kannattavuudesta, toteavat useat lähteet The Korea Heraldin mukaan.Lopullinen päätös saatetaan tehdä helmi–maaliskuussa, kun yhtiön matkapuhelinyksikön johdon uudelleenjärjestely on saatu päätökseen.Samsungin kehitystyöstä vihjaavat myös vuoden alussa julki tulleet yhtiön saamat patentit. Patently Mobile -verkkolehden http://www.patentlymobile.com/2017/01/samsung-is-granted-a-key-design-patent-for-a-next-gen-fold-out-smartphone-more.html julkaisemissa patenttihakemuksen luonnoskuvissa näkyy ohuehko tablet-laite, jonka keskellä on sarana. Taivutettuna näyttö peittäisi sekä laitteen etu- että takaosaa.