Nokia 6 loppui kaupasta minuutissa – asiassa on yksi suuri kysymys

Kiinan markkinoille suunnattu Nokia 6 -puhelimen ensimmäinen erä on myyty loppuun JD-nettikaupassa, kertoo Gizmo China http://www.gizmochina.com/2017/01/18/nokia-6-entirely-sold-just-minute-first-flash-sale/ Nokia 6 on ensimmäinen HMD Globalin julkaisema Nokia-älypuhelin. Noin 230 euron hintainen laite edustaa älypuhelimien keskisarjaa, ja se on varustettu alumiinirungolla, 5,5 tuuman HD-näytöllä ja 16 megapikselin kameralla. Puhelinta myydään ainoastaan JD.comissa eli Jingdongissa.Mistään ei käy ilmi, kuinka suuri ensimmäinen tilauserä on ollut. Laitteen ostajiksi on rekisteröitynyt etukäteen miljoona kiinalaista, mutta ilmoittautuminen ei ole sitova, eikä siitä voi kovin paljoa päätellä. Kiinassa myytiin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001861824.html samalla tavoilla tipoittain myös Nokia N1 -tablettia vuonna 2015. Sen ensimmäisen erän koko oli 20 000 kappaletta, ja laitteita tuli myöhemmin lisää. Tabletin kokonaismyyntiä ei kuitenkaan koskaan kerrottu virallisesti.Nokian mukaan N1 oli testi, jolla yhtiö kokeili lisensointimarkkinaa. Se valmistettiin samanlaisella lisensointimallilla kuin uudet Nokia-puhelimet, mutta lisensointikumppanina toimi tuolloin Foxconn.Nokia 6:n myyminen pienissä erissä saattaa lisätä kysyntää, sillä puhelimesta kiinnostuneet saattavat intoutua ostamaan laitteen sen loppumisen pelossa. Samaan aikaan ilmoitukset loppuunmyynnistä näyttävät hyvältä. Toisaalta pienet erät saattavat myös jarruttaa myyntiä, jos tarjonta jää pienemmäksi kuin kysyntä.JD.comin odotetaan tuovan myyntiin toisen erän Nokia 6:ta lähiaikoina.