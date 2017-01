Vaarallinen puhelin yhä tuhansilla - operaattori turvautuu äärimmäiseen keinoon

Mobiili

Verizon-teleyhtiö tuskailee "tuhansien" asiakkaiden kanssa, joilla kaikilla on Samsungin vaarallinen ja jo kauan sitten takaisin vedetty Note 7 -älypuhelin. Puhelimen tiedetään voivan räjähtää, ja kyseessä on yksi kulutuselektroniikan kaikkien aikojen vakavimmista tuotevioista.Operaattori kertoi Fortune http://fortune.com/2017/01/17/samsung-galaxy-note-7-verizon/ -lehdelle, että jostain syystä edes sen hiljattainen ohjelmistopäivitys – jonka pitäisi estää puhelimen lataaminen – ei ole saanut käyttöä loppumaan, joten nyt on entistä rankempien keinojen aika.Verizon aikoo ohjata hätäpuheluja lukuunottamatta kaikki Note 7 -puhelimilla tehdyt soitot suoraan Verizonin asiakaspalvelun numeroon.Omistajille on luvassa lisääkin harmia. Koska heille on jo hyvitetty Note 7:n hinta, sen jatkuva käyttö saattaa altistaa heidät maksamaan sittenkin puhelimen hinnan täysimääräisenä.Samsung aikoo ensi viikon maanantaina järjestää Soulissa Etelä-Koreassa tiedotustilaisuuden, jossa se aikoo kertoa syyt Note 7 -puhelimien ylikuumenemiseen ja räjähdyksiin.