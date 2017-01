Nokia-puhelimesta löytyi outo puute: Missä on ylistetty kännykkäsovellus?

Mobiili

Nokian aikanaan N1-tabletissa käyttämä Z Launcher -käyttöliittymä Android-käyttöjärjestelmälle loistaa poissaolollaan uudessa Nokia 6 -älypuhelimessa, jonka HMD Global suunnitteli Kiinan markkinoille.Kroatialaisen NokiaMob http://nokiamob.net/2017/01/19/nokia-z-launcher-remains-in-beta-no-updates-planned-right-now/ -uutispalvelun suoraan sylttytehtaalta saamien tietojen perusteella Nokian kotikutoisen softan tulevaisuus on suuri kysymysmerkki.– Nokia Z Launcher on yhä betavaiheessa. Emme suunnittele uusia päivityksiä tällä hetkellä, Nokia Technologiesin viestintäjohtaja Mark Durrant http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Mark%20Durrant kertoi NokiaMobille.On siis epäselvää, nähdäänkö Z Launcheria muissakaan uusissa Nokia-malleissa, jotka HMD Global suunnittelee markkinoille ympäri maailman.Z Launcherin erikoisuus on vuorokaudenajan mukaan muuttuva sovellusten tarjoamistapa sekä sovellusten ja henkilöiden etsiminen kirjaimia mukailevin pyyhkäisyelein. Sovellus on edelleen ladattavissa Google Playsta https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokia.z , mutta sitä on viimeksi päivitetty huhtikuussa 2016.Sovelluksen olemassaolo paljastettiin kesällä 2014 http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000773318.html . Se oli puhelimistaan juuri luopuneen Nokian teknologiayksikön tuoteosaston ensimmäinen projekti, ja se herätti runsaasti kiinnostusta ilmestyttyään. Käyttöliittymä nähtiin myös Nokia N1 -tabletissa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000837337.html saman vuoden syksyllä.Z Launcher on saanut Google Playssa käyttäjäarvosanaksi 4,2 tähteä, ja se on saanut runsaasti kehuja teknologialehdistössä. Latauskerrat ovat jossakin miljoonan ja 5 miljoonan välissä.