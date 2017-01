Samsungilla ensi viikolla jännäpäivä Suomessa – paikkaa lippulaivan puutetta yllättävällä tavalla

Mobiili

Eteläkorealainen matkapuhelinjätti Samsung on ollut viime kuukaudet otsikoissa lähinnä surullisen kuuluisan Galaxy Note 7 -puhelimen vuoksi. Tällä viikolla yhtiö ilmoitti, ettei se aio julkaista seuraavaa lippulaivapuhelintaan helmi-maaliskuun vaihteessa Barcelonan MWC-messuilla, kuten se on monena vuonna tehnyt.Samsungin Suomen-myyntijohtaja Antti Holopainen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Antti%20Holopainen vahvistaa, että yhtiö keskittyy tekemään seuraavan huippupuhelimen huolella.– Olemme halunneet ottaa virheestä vaarin. Tuomme markkinoille oikeasti toimivan laitteen, joka tuo tullessaan jotain nykyisistä malleista ja kilpailijoista erottuvaa, Holopainen kertoo Ilta-Sanomat Digitodaylle.Vaikka Holopainen ei paljasta lippulaivan lanseerauspäivää, hän muistuttaa, että vuoden 2014 Galaxy S4:ää ei julkaistu Barcelonassa, vaan hieman myöhemmin maaliskuussa.– Silti se tuli myyntiin samaan aikaan [huhtikuun tietämillä] kuin Barcelonassa julkaistut mallit ovat tulleet, Holopainen sanoo.Uutta huippumallia odotellessa Samsung täyttää näkyvyystyhjiötä poikkeuksellisella tavalla. Yhtiö aikoo käynnistää näyttävän markkinointikampanjan uusille keskisarjan A3- ja A5-malleille, jotka tulevat myyntiin Suomessa 3. helmikuuta eli ensi viikon perjantaina.– On poikkeuksellinen tilanne, että keskisarjan puhelimille tehdään iso lanseeraus. Ne ovat yleensä pienemmässä roolissa kuin lippulaivat, Holopainen vahvistaa.Noin 450 euron A5 ja 350 euron A3 edustavat nykyisin puhelimien keskiluokkaa. Elektroniikan tukkukauppiaiden GOTECH-tilaston mukaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001941039.html puhelimien keskihinta Suomessa oli viime vuonna 361 euroa.Vaikka puhelimien keskihinta nousee, monessa paikassa maksetaan puhelimista enemmän kuin Suomessa. Holopaisen mukaan esimerkiksi Englannissa laitteiden hinta on Suomea korkeampi, ja siksi A-sarjan laitteiden julkaisu on Suomessa tärkeä.Julkistuksen tärkeyttä lisää keskisarjan kiristyvä kilpailu. Suomessa etenkin Huawei on vallannut markkinoita aggressiivisesti.– Kilpailu on tosi kovaa, mutta se on hyvä kokonaismarkkinan kannalta. Koko tuotekategorian [keskihintaiset puhelimet] myynti on kasvanut, Holopainen vahvistaa.