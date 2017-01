Yhdellä videolla on kaikki, mitä iPhone 8:sta ”tiedetään” – kelpaisiko sinulle?

Mobiili

Päälle minuutin pituinen ja kokonaan tietokoneella tehty video esittää "iPhone 8:n" sellaisena, kuin ConseptsiPhone sen visioi https://www.youtube.com/watch?v=ECF4A_1543Q Videosta uutisoi muun muassa BGR http://bgr.com/2017/01/23/iphone-8-rumors-photos-release-date-nears/ -uutispalvelu, jonka mukaan videoon on yhdistetty kaikki se, mikä puhelimesta toistaiseksi "tiedetään". Yksi näkyvimpiä mahdollisia uudistuksia on puhelimen alareunan käyttäminen toisena painetta tunnistavana näyttönä, jonka toiminnot vaihtelisivat sovelluksen mukaan.Puhelin olisi lasinen edestä ja takaa taannoisen iPhone 4:n tapaan ja sitä kiertäisi "nestemäisestä metallista" tehty kehys. Paksuus olisi 6,9 millimetriä.Reunalta reunalle ylettyvän näytön kooksi veikataan 5,8 tuumaa, ja Touch ID -sormenjälkitunnistus on upotettu osaksi näyttöä erillisen napin sijaan. Puhelimen pitäisi tukea langatonta latausta ja käyttää kymmenen nanometrin A11-suoritinta.Oletettu kaksoiskamera on tarkkuudeltaan 12 megapikseliä varustettuna laajakulma- ja kauko-objektiivilla. Lisäksi kamera tukisi 3d-teknologiaa esimerkiksi lisättyä todellisuutta ja kasvojentunnistusta varten.IPhonelta odotetaan tänä vuonna tavallistakin enemmän, koska puhelin täyttää kymmenen vuotta. Ensimmäisen iPhonen julkistuksesta ehti jo tulla kuluneeksi http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005034288.html kokonainen vuosikymmen.ConseptsiPhonen arvauksen oikeellisuus selvinnee alkusyksyllä, jolloin Applen uskotaan esittelevän uudet iPhonet. Videon kommenteissa arvostelua on saanut aikaan esimerkiksi kameran sijoittelu, sen ulkonäkö ja puhelimen terävät reunat.