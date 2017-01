Joskus WhatApp-viesti pitää vaan lukea kaverin huomaamatta – ja näin se käy

Mobiili

Facebookin omistama WhatsApp-viestipalvelu on välillä liiankin avulias kertoessaan vastaanottajalle, kun luet hänen viestinsä. Merkkinä tästä hän näkee viestinsä vieressä kaksi sinistä rastia.Lukukuittaukset on otettavissa pois asetuskista ( Asetukset > Tili > Tietosuoja > Lukukuittaukset), mutta silloin et näe myöskään sitä, milloin kaverit lukevat viestinsä.Joskus viestit haluaa kuitenkin lukea rauhassa vaikka, kun on menossa nukkumaan, eikä halua altistaa itseään tilannetajua omaamattoman kaverinsa viestipommitukselle.Muun muassa Daily Mail http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3410133/How-read-WhatsApp-messages-without-friends-knowing-Simple-trick-uses-Airplane-Mode-stop-blue-ticks-appearing.html -lehden mukaan viestien lukuilmoitukset voi estää käyttämällä laitteen lentotilaa.Androidissa lentotilan voi aktivoida Asetuksista kohdasta Lentotila. Monissa puhelimissa on myös pikavalinta sitä varten.IPhonessa ja iPadissa avataan Ohjauskeskus pyyhkäisemällä Koti-valikon alalaidasta ylöspäin. Napauta sitten lentokoneen kuvaa. Voit myös seurata polkua Asetukset > Lentokonetila ja laittaa lentokonetilan päälle napauttamalla liukusäädintä.Kun nyt avaat WhatsAppin, sovellus ei kerro viestien lukemisesta eteenpäin. Kun olet lukenut haluamasi viestit, pidä lentotila yhä päällä ja sulje sovellus täysin.Androidissa paina (yleensä) vasemmassa alakulmassa olevaa nappia sovelluksen vaihtamiseen. Pyyhkäise WhatsApp pois listauksesta sulkeaksesi sen. Apple-käyttäjien tulee painaa kotinäppäintä kaksi kertaa ja sitten pyyhkäistä WhatsAppin kohdalla ylös.Vastaanottaja saa tietää viestiensä lukemisesta vasta, kun seuraavan kerran avaat WhatsAppin kyseisen viestiketjun lentotila pois kytkettynä.