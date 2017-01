Samsungin tarkkaan varjellusta Galaxy S8:sta tiedetään nyt kaikki – 3 suurta uudistusta

Mobiili

Samsung ilmoitti muutamia päiviä sitten, että yhtiö ei aio julkaista seuraavaa lippulaivapuhelintaan MWC-messuilla Barcelonassa helmi-maaliskuun vaihteessa. Nyt puhelimen julkistusajankohta ja tekniset tiedot ovat kuitenkin selvinneet.Myös Evleaks-nimellä tunnettu, hyvin luotettavaksi osoittautunut Evan Blass http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Evan%20Blass paljastaa Venture Beatissa http://venturebeat.com/2017/01/26/this-is-the-samsung-galaxy-s8-launching-march-29/ Samsung Galaxy S8:n salat.S8-puhelimesta julkistetaan kaksi mallia, 5,8 ja 6,2 tuuman näytöllä. Molemmat ovat jo ulkonäöltään täysin erilaisia kuin edeltäjänsä, sillä niistä puuttuvat laitteen alareunassa olevat ohjausnäppäimet. Tämän myötä varsinaisen näyttö on poikkeuksellisen suuri, ja se peittää 83 prosenttia puhelimen etupuolesta.Sormenjälkitunnistin on siirretty laitteen selkäpuolelle kameran viereen. Kummassakin mallissa on edellisvuosien Edge-variantista tuttu kaartuva näyttö.Yksi laitteen merkittävimmistä uusista ominaisuuksista on Microsoftin Continuumista http://www.iltasanomat.fi/digitoday/testit/art-2000001900041.html kopioitu ominaisuus, eli mahdollisuus kytkeä puhelin isoon näyttöön ja käyttää sitä näppäimistöllä ja hiirellä. Ominaisuus tunnetaan nimellä Samsung DeX, ja se vaatii erillisen liitäntäyksikön.Toisena uudistuksena Samsung tuo puhelimeen oman digiavustajansa, Bixbyn. Kyseessä on Applen Sirin ja Google Assistantin tyyppinen, puheohjauksella toimiva tekoäly.Kolmas uusi juttu on laitteen näytön alaosassa oleva painallusvoimakkuuden tunnistus.Puhelimen kameroiden tarkkuudet ovat 12 ja 8 megapikseliä. Niiden valoherkkyys on poikkeuksellisen suuri, sillä aukon koko on f/1,7. Lisäksi kameroihin on lisätty ohjelmallisesti uusia ominaisuuksia, kuten tekstintunnistus.Jos puhelimen kuvan sisältävä tviitti ei näy, voit katsoa sen tästä https://twitter.com/evleaks/status/824694138809569284 Laiteessa on myyntialueesta riippuen joko Samsungin oma Exynos-suoritin tai Qualcommin uusi Snapdragon 835. Prosessoritehoa löytyy 11 prosenttia enemmän ja grafiikkasuorituskykyä 23 prosenttia enemmän kuin edellisessä sukupolvessa. Samsung on käyttänyt perinteisesti Euroopassa omia suorittimiaan ja Aasiassa Qualcommia johtuen yhteensopivuussyistä mobiiliverkkojen kanssa.Laitteissa on mallista riippuen 3000 tai 3500 milliampeeritunnin akku. Keskusmuistia on 4 gigatavua ja massamuistia vähintään 64 gigaa. Laitteessa on lisäksi usb-c- ja kuulokeliitännät.S8 ei ole mikään halpa laite – etenkään eurooppalaisille. Puhelin maksaa 100 euroa viime vuoden malleja enemmän.Laite julkistetaan melko tarkkaan kuukausi MWC-messujen jälkeen, maaliskuun 29. päivänä New Yorkissa. Samsung on kertonut, että se haluaa hioa puhelimen loppuun kaikessa rauhassa välttääkseen Galaxy Note 7 -puhelimen kohtalon http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005053878.html