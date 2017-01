Mobiili

Ilta-Sanomat http://www.iltasanomat.fi

Suomalaispeli sai salamalähdön – ladattu 43 miljoonaa kertaa



Suomalaispelit Hill Climb Racingin uusi tuleminen näyttää toistaiseksi onnistuneelta.

Fingersoftin marras–joulukuussa ilmestynyttä ilmaista Hill Climb Racing 2 -ajopeliä on ladattu noin 43 miljoonaa kertaa Androidille ja iOS:lle. Yhtiön tiedotteen mukaan lisää on odotettavissa nyt viikonloppuna, jolloin peli julkaistaan Kiinassa.



Mäkiajokisan ensimmäistä versiota on ladattu pelkästään Kiinassa melkein 100 miljoonaa kertaa ja kaikkiaan maailmalla yli 500 miljoonaa kertaa.



Kakkososan päävaltti on moninpelaaminen. Latausmäärien ohella pelinkehittäjää lämmittää pelin tuoma rahamäärä. Google Playssa Hill Climb Racing 2 oli tuottavimpien sovellusten listauksessa sijalla 18.



Vaikka peli itsessään on ilmainen, siinä voi tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia. Applen Yhdysvaltain App Storessa Hill Climb Racing 2 ei mahtunut 50 tuottavimman sovelluksen joukkoon.



Fingersoft julkaisi peliin juuri ensimmäisen suuren sisältöpäivityksen, joka tuo lisää rallikilpailuja, kuormurin ajettavaksi ja uusia kuljettajan asuja.