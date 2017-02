Youtube tekee ison uudistuksen: Ihan uusi tapa tehdä videota

Mobiili

Googlen videopalvelu Youtube haastaa Facebook Liven ja muun muassa Periscopen uudella toiminnollaan. Nyt mahdolliseksi tulee suorien lähetysten tekeminen matkapuhelimella. YouTuben blogin https://youtube.googleblog.com/2017/02/mobile-live-streaming-super-chat-live.html mukaan mobiilistriimausta tarjotaan ensin niille Youtube-käyttäjille, joiden kanavilla on yli 10 000 tilaajaa. Loput saavat toiminnon "pian". Toiminto on upotettu suoraan Youtuben kännykkäsovellukseen.Samalla Youtube esitteli uuden keinon rahastaa katsojia. Super Chat -toiminto päästää katsojat ostamaan näkyvyyttä omille kommenteilleen niin, että ne esiintyvät värikkäinä ja pysyvät keskustelun kärjessä jopa viisi tuntia.Super Chat ei ole vielä suomalaisten lähettäjien saatavilla, mutta suomalaiset katsojat voivat sitä käyttää.Suorat lähetykset eivät sinänsä ole uusi asia Youtubessa, sillä niitä on voinut tehdä tietokoneella ennenkin. Ja kuten Cnet https://www.cnet.com/news/youtube-takes-on-facebook-live-with-mobile-live-streaming/ muistuttaa, myös suorat mobiililähetykset ovat onnistuneet peliaiheisessa Youtube Gaming -sovelluksessa.Koska suorat mobiililähetykset mahdollistavat lähes rajattomasti erilaisia kuvaustilanteita, Google ottaa myös luultavasti tietoisen riskin käyttöehtoja rikkovan sisällön lisääntymisestä. Kilpailevissa palveluissa on nähty varsin raakojakin tapauksia, kuten Periscope-käyttäjän itsemurha http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001177327.html ja vammaisen miehen pahoinpitely http://money.cnn.com/2017/01/05/media/facebook-torture/ Facebook Livessä.