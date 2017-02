Osa Jolla Tabletin tilaajista odottaa yhä rahojaan takaisin: "Pyydän sinnittelemään"

Mobiili

Suomalainen laite- ja ohjelmistokehittäjä Jolla on edelleen sitoutunut palauttamaan rahat Jolla Tabletista niille tilaajille, jotka eivät surullisen kuuluisaa laitetta koskaan saaneet.Rahoja on joutunut odottamaan pitkään. Vuosi sitten tammikuun lopussa yhtiö lupasi palauttaa rahat kaikille asianosaisille " vuoden sisällä rahoitustilanteen salliessa http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001902441.html ", mutta osa asiakkaista on yhä rahojaan vailla.Tälläkin hetkellä avainterminä on "rahoitustilanteen salliessa", Jollan perustaja ja toimitusjohtaja Sami Pienimäki http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Sami%20Pienim%C3%A4ki kirjoittaa blogissa.– Emme ole vielä aivan siinä pisteessä, mutta teemme kovasti töitä parantaaksemme taloudellista tilannetta mahdollistaaksemme loput hyvitykset. Ymmärrän, että se on paljon pyydetty, mutta pyydän sinnittelemään kanssamme tällä haastavalla matkalla.Pienimäen mukaan tämän vuoden näkymät ovat hyvät, ja tavoitteena on saada tablettisaaga päätökseensä niin pian kuin mahdollista.Blogissa toimitusjohtaja kertoi myös, että Sailfish-käyttöjärjestelmän koodin avaaminen entistä enemmän on nyt lähempänä käyttöliittymän ja sovellusten osalta, mutta lisää paljastetaan tulevina kuukausina.Sailfish-hanke on herättänyt epäilyksiä sen jälkeen, kun käyttöjärjestelmä lisensoitiin venäläiselle kumppanille ja alustasta tuli Venäjän virallinen mobiilikäyttöjärjestelmä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000004885967.html Pienimäki purkaa huolia korostamalla, että Sailfishiä ei todellakaan suunnata vain venäläisten tarpeiden tyydyttämiseen. Sen sijaan venäläiskumppani osallistuu alustan kehittämiseen yhdessä kaikkien muiden kanssa ja kaikkien hyödyksi.– On kaikkien osapuolten edun mukaista kehittää ja ylläpitää yhden Sailfish OS:n yhteensopivuutta, eikä luoda haaraumia, Pienimäki toteaa.Jolla aikoo olla näkyvästi mukana Barcelonan MWC-mobiilimessuilla helmikuun lopulla. Sami Pienimäki lupaa messuilla jännittäviä julkistuksia.