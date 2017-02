"Räjähti kuin savupommi": Samsungin puhelimissa taas vaarallisia akkuja?

Mobiili

Savun niin sanotusti hälvettyä Note 7 -fiaskon jäljiltä, on pikkuhiljaa heräämässä kysymys siitä onko akkuongelma kenties yhtä puhelinmallia laajempi.Nimimerkki aylbert kirjoitti eilen Redditissä omasta kokemuksestaan https://www.reddit.com/r/Android/comments/5sx6x8/my_s7_edge_battery_blew_up/?st=IYZ3X2EB&sh=ca2a891b , jota ei ole riippumattomasti varmistettu.– S7 Edgeni, joka oli latautumassa Samsungin nopean latauksen langattomalla alustalla, päätti räjähtää kuin savupommi. Kuulin poksahduksen ja sihinän. Pyyhkäisin puhelimen nopeasti lattialle ja katsoin sen täyttävän toimistoni savulla ja mieluisalla palaneen elektroniikan hajulla, aylbert kertaa.Tämä tapahtui 2. helmikuuta. Hän julkaisi kertomuksensa tueksi kuvan hiiltyneestä puhelimesta tiskialtaassa http://imgur.com/a/k7JYM Joitakin muitakin Edge S7 -puhelimia on tiettävästi poksahdellut viime aikoina, mutta toistaiseksi tapauksista on vaikea vetää mitään johtopäätöksiä.Asiakasta kuitenkin kummastuttaa Samsungin huonoksi kokemansa asiakaspalvelu. Hän sanoo, ettei puhelintuesta ollut mitään apua, kun taas Twitterissä homma lähti pyörimään nopeasti, mutta näyttää sitten tyssänneen seinään.– Samsungin paikallaan seisova reaktio on raivostuttavaa, aylbert kirjoittaa ja korostaa käyttäneensä alkuperäistä akkua ja latausalustan omaa kaapelia. Puhelin oli vanhempaa sarjaa, sillä aylbert oli ennakkotilannut sen.Samsung julkaisi äskettäin tulokset Note 7 -palojen syistä. Palot johtuivat http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005056780.html akkujen huonosta eristyksestä ja hitsausvirheistä.Juuri äsken akkuvalmistaja Samsung SDI:n tehtaalla tapahtui tulipalo http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005080984.html , joka sai alkunsa viallisesta akusta.