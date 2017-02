Hurjia huhuja: Herätetäänkö Nokian viimeinen jättihitti henkiin?

Mobiili

Entisten nokialaisten vetämä HMD Global -yhtiö julkistaa uusia Nokia-puhelimia sekä mahdollisesti myös tabletteja ensi viikon sunnuntaina eli 26.2. pitämässään lehdistötilaisuudessa Barcelonassa.HMD kokeili kepillä jäätä julkaisemalla Nokia 6 -puhelimen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005036744.html tammikuun alkussa. Nyt yhtiöltä odotetaan useampaa mallia, joista vähintään yksi on kalliimpi lippulaivapuhelin. Mitä todennäköisimmin laite tunnetaan nimellä Nokia P1 http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005050337.html Vielä erikoisempien huhujen mukaan Nokia olisi herättämässä henkiin suurta suosiota nauttinutta Nseries-älypuhelinsarjaansa. Tieto perustuu kiinalaisen Gizmochinan https://www.gizmochina.com/2017/02/08/nokia-could-revive-legendary-n-series-lineup-china/ havaintoon siitä, että maassa on haettu tavaramerkkiä N-puhelinsarjalle. Hakijasta ei ole tietoa, mutta julkaisu uskoo HMD Globalin olevan tämän takana.Tietoa ei ole ollut mahdollista vahvistaa muista lähteistä.Nokia käytti laajaa suosiota nauttineista Nseries-laitteista ilmausta multimediatietokone, sillä älypuhelin-sana ei ollut vielä vakiintunut. Ensimmäiset sarjaan kuuluneet laitteet olivat keväällä 2005 julkaistut N70, N90 sekä N91.Tunnetuin Nseries-puhelin lienee vuonna 2007 julkaistu N95, jota kutsutaan Nokian viimeiseksi jättihitiksi. Muutama kuukausi ennen ensimmäistä iPhonea julkaistua laitetta myytiin vuodessa yli 7 miljoonaa kappaletta. Sen seuraaja N97 julkaistiin keskeneräisenä iPhonen luoman paineen vuoksi ja epäonnistui pahoin.N-sarjan viimeisempänä laitteena pidetään N9-puhelinta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001715968.html , joka oli edeltäjistään poiketen varustettu Meego-käyttöjärjestelmällä. Nokian alkuperäisiin suunnitelmiin kuului ”hallittu siirtymä” ja ohjelmien yhteensopivuus vanhaksi käyneen Symbianin ja uuden Meegon kesken, mutta strategianvaihdoksen myötä yhtiö hylkäsi yhteensopivuuden ja vaihtoi Windows-käyttöjärjestelmään.Huomionarvoista on myös, että N-kirjainta käytettiin niin ikään lisenssillä julkaistussa N1-tabletissa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001857155.html vuonna 2014. Sitä ei kuitenkaan markkinoitu Nseries-nimellä.Tulevien Nokia-puhelinjulkistusten ympärillä on liikkunut poikkeuksellisen paljon huhuja.Vaikka huhut N-sarjan paluusta eivät pitäisikään paikkaansa, keskustelu kertoo Nokia-puhelimiin liittyvästä mielenkiinnosta.