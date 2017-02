Tätä harva odotti: Legendojen legenda Nokia 3310 julkaistaan uudelleen

Mobiili

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIthttps://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5uhttps://t.co/GhZXuB0E5u — Evan Blass (@evleaks) February 13, 2017 https://twitter.com/evleaks/status/831225063181516800