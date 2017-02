”Mulle, mulle, mulle!”, ”Olennainen asia on latausliittimen tyyppi” – lukijat lähettävät terveiset uudesta Nokia 3310:sta

Mobiili

Varsin luotettavasta lähteestä tulevat ennakkotiedot lupaavat Nokia 3310 -puhelimen uudelleenjulkaisua http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005087141.html aivan lähiaikoina. 3310 kuuluu matkapuhelinhistorian merkittävimpiin laitteisiin, sillä sitä myytiin 126 miljoonaa kappaletta vuosina 2000–2005.Nokia 3310 oli monen suomalaisen ensikosketus matkapuhelimiin. Uutinen ”särkymättömän” puhelimen uudelleenjulkaisusta saikin IS:n lukijat avaamaan sanaiset arkkunsa uutisiin liittyvissä artikkelikommenteissa.Vaikka uuden 3310:n puhelimen ominaisuuksista ei tiedetä muuta kuin noin 60 euron hinta, tieto uusvanhasta puhelimesta otettiin innolla vastaan.– Seuraava puhelin, julisti Supersuomalainen.– Vihdoinkin joku puhelinvalmistaja tekee muitakin kuin surkeita "älypuhelimia" joita pitää lääppiä kuin tahraa ikkunassa, juhli M3.– Jos tekee uuden 3310 on siitä kyllä tehtävä yhtä kestävä kuin vanha. Muuten menee 3310 maine, huomautti Nokia14.– 2 viikon akkukesto eikä nettiliittymää, voiko parempaa enää toivoa, julisti Pena.– 3310 siinä on mun tuleva puhelin, älypuhelin voi lentää roskiin heti, totesi Nice.– Todella hyvä. Saapi iäkäs äitini tutun puhelimen jota osaa käyttää. Kiitos, hehkutti Maisa.– Mulle, mulle, mulle, kiihkosi Ihmettelijä.– No tämähän on hyvä uutinen! Toivottavasti on yhtä kestävä tämä uusintapainos. Ei ole montaakaan vuotta kun kyseisestä mallista jouduin luopumaan, sanoi Ei älypuhelimille.– Olennainen asia on latausliittimen tyyppi. Jos puhelimessa on USB-liitäntä latausta varten, en osta. Ne eivät kestä käytössä. Muuten ostan heti uuden kun tulee saataville, aprikoi Marko.– On edelleen käytössä 3310, nimittäin wc-puhelimena eli pelaan pidemmällä asialla matopeliä ja bantumia. hyvin toimii, taitaa olla 2001 eli johan tuo on 16v pelannut, naureskeli Elvistellen.– On ollut jo iät ja ajat, enkä vaihda. Kaapissa on ainakin kolme (3) varalla, jos sattuu käytössä oleva hukkumaan, rikkihän se ei mene, heitti Hönö.– Hienoa. Pojan 3310 oli 2 vrk rapakossa takapihalla ennen kuin huomattiin asia ja puhelin toimi useita vuosia sen jälkeen. Taidanpa ostaa itsekin uuden 3310 puhelimeksi. Tietokoneella voi käyttää nettiä, suunnitteli Viiden lapsen iskä.– Jos olis vielä teryleenipuku tallessa, niin ostaisin ton, irvaili Lumia-mies.– Tässä on kyllä hyvä puhelin Suomen talviolosuhteisiin. Ei tuolla pilkkireissulla voi mitään älyluuria pitää mukana, ei sillä tarvittaessa voi soittaa edes hätäpuhelua, kun niiden akku ei kestä pakkasta yhtään, Pasi kirjoitti.– Hyvä herätyskello, huomautti Tiuku.