Laurin Mobira Talkman käänsi katseita 80-luvulla: ”Kyllä tuli porukkaa ihmettelemään, että mikä tuo on”

Mobiili

Suomesta löytyy Mobiran jo 1980-luvulla valmistamia ensimmäisiä matkapuhelimia, jotka ovat yhä toimivia – tai tarkemmin sanottuna, ne olisivat toimivia, jos nmt-mobiiliverkko olisi yhä toiminnassa. Nykyisiä gsm- ja 3g-verkkoja edeltävä nmt ajettiin alas Suomessa 2000-luvun alussa.Ilta-Sanomien toimitukseen lähettämien kuvien joukosta tähän mennessä vanhin puhelinmalli on Lauri Hirvosen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Lauri%20Hirvosen Mobira Talkman. Nokian ja Saloran yhteisyritys julkaisi noin viisi kiloa painavan matkapuhelimen vuonna 1984.– Käytin sitä venepuhelimena niin pitkään kuin nmt-verkko vielä oli käytössä, Hirvonen kertoo.– Se toimi kaukana merellä, koska se käytti matalaa 450 hertsin taajuutta, jonka radioaallot etenivät kauas.Hirvonen paransi puhelimen kantavuutta vielä asentamalla antennin purjeveneen mastoon, jolloin hän pystyi soittamaan jopa Tallinnan satamasta Suomen nmt-verkkoon.Mobira Talkman oli erityisesti paljon autolla matkustavien bisnesihmisten puhelin. Talkmanin muistiin saattoi tallentaa valmiiksi viitisenkymmentä numeroa ja täydellä akulla käyttöaikaa oli kahdeksan tuntia.Hirvonen ei muista Talkmanin hintaa, mutta Niko Kettusen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Niko%20Kettusen ja Timo Paukun http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Timo%20Paukun kirjoittaman Kännykkä – lyhyt historia -kirjan mukaan ensimmäiset Talkman-puhelimet maksoivat nykyrahassa yli 5 000 euroa.– Tositarpeeseen niitä hankittiin, ei huvikseen, Hirvonen kertoo.Hirvonenkin sai Talkmaninsa alunperin työkäyttöön ollessaan silloisen Nokian Datan myyntitehtävissä ja lunasti sen myöhemmin itselleen.– Vastasin Nokian terveydenhuollon tietokonejärjestelmien myynnistä, kiersin ympäri Suomea sairaaloissa. Aika paljon jouduin olemaan tien päällä, Hirvonen muistelee.– Talkman pelasti monta kertaa, jos vaikka olin vähän myöhässä, niin saattoi soittaa.Autokäytössä Mobira Talkmanin akun saattoi laittaa peräkonttiin, ja luuri kiinnitettiin kojelautaan asennettuun telineeseen, josta luurin johto ylsi tarvittaessa takapenkille asti. Puhelimeen liittyi vielä auton katolle tai perään asennettu erillinen antenni.Kun puhelin haluttiin mukaan, otettiin akku peräkontista ja kiinnitettiin luuri kiinnitettiin suoraan akun kyljessä olevaan telineeseen. Viiden kilon kokoista kantokahvalla varustettua matkapuhelinta pidettiin 80-luvulla kätevän pienenä.– Voit kuvitella, että oli raflaavaa, kun tulin autolla Kaivopuiston rantaan, otin sen auton takaboksista ja iskin kahvila Ursulan pöytään, Hirvonen muistelee.– Kyllä tuli porukkaa ihmettelemään, että mikä tuo on. No, mulla on puhelin tässä mukana.Löytyykö Ilta-Sanomien lukijoilta vielä vanhoja puhelimia? Lähetä kuvasi ja kerro puhelimestasi Ilta-Sanomille http://lukijat.iltasanomat.fi/uusi/?_ga=1.149374838.1982912285.1460093662 . Julkaisemme tarinoita mielenkiintoisimmista ja vanhimmista löydetyistä malleista. Voi halutessasi myös kommentoida alle.