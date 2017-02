Apple iskee tee-se-itse -väkeä vastaan: Ei halua kenenkään muun korjaavan iPhonea

Mobiili

Laite- ja ohjelmistokehittäjä Apple aikoo taistella Nebraskan osavaltion harkitsemaa Right to Repair -lakia vastaan, Motherboard https://motherboard.vice.com/en_us/article/source-apple-will-fight-right-to-repair-legislation -lehti kuuli asiasta tietävältä lähteeltä.Nebraskan Oikeus korjata -laki on vain yksi useasta vastaavasta ehdotuksesta, joita on vireillä kahdeksassa osavaltiossa Yhdysvalloissa.Lakien tarkoitus on vapauttaa kuluttajat ja itsenäiset korjauspajat valmistajien kuristusotteesta ja päästää heidät käsiksi varaosiin ja korjausohjeisiin. Etenkin Applen katsotaan rahastavan asiakkaita omilla korjauspalveluillaan tai pakottamalla hankkimaan uuden puhelimen, kun vanhaan tulee pienikin vika.Applen uskotaan vetoavan Nebraskan kuulemistilaisuudessa, että puhelimen korjaaminen itse on vaarallista. Apple saattaa tuoda esille, että iPhonea korjaava kuluttaja saattaa sytyttää puhelimen akun tuleen. Muut ovat aiemmin esittäneet, että matkapuhelimen rikkoontuneen ruudun korjaaminen altistaa kuluttajat haavoille.Lakimuutosta ajaa Yhdysvalloissa Repair.org-niminen organisaatio, joka koostuu itsenäisistä korjauspajoista jotka kokevat kärsineensä valmistajien rakentamasta korjausbisneksen monopolista.– Heidän pitäisi haluta antaa ihmisille niin paljon tietoa kuin mahdollista siitä, kuinka käsitellä vaarallisia asioita. Jos he ovat huolissaan räjähtävistä akuista, laittakaa varoitustekstit niihin ja kertokaa kuluttajille miten ne vaihdetaan turvallisesti, Repair.orgin johtaja Gay Gordon-Byrne http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Gay%20Gordon-Byrne vetoaa Motherboard-lehdessä.Tosin iPhone 7:n tapauksessa Apple on laittanut akkuihin varoitustekstit, joiden mukaan tulipaloon on mahdollisuus jos akun puhkaisee eikä akkua tulisi vaihtaa muualla kuin valtuutetussa huoltoliikkeessä.