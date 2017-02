Applen ostos vihjaa: Nähdäänkö tämä tekniikka kohta iPhonessa?

Mobiili

Apple on ostanut israelilaisen yrityksen nimeltä RealFace, kertoi paikallislehti Calcalist http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708019,00.html . Sitä lainaa englanniksi 9to5Mac https://9to5mac.com/2017/02/19/apple-face-recognition-company-realface/ Vuonna 2014 perustettu pieni yritys on kehittänyt kasvoja tunnistavaa ohjelmistoa korvaamaan perinteiset salasanat tai sormenjälkitunnistuksen.Kaupasta ei tiedetä paljoa, mutta sen arvo liikkuu miljoonissa dollareissa. Kumpikaan osapuoli ei ole sitä kommentoinut.RealFace on kehittänyt iPhone-sovelluksen nimeltä Pickeez, joka etsii kasvojentunnistuksen avulla käyttäjän parhaita valokuvia eri yhteisöpalveluista. Firman mukaan sen tekniikka yhdistyy tekoälyn kanssa tarjotakseen muita "kitkattomamman" kasvojentunnistuksen.On epäselvää, ehtiikö ostettu tekniikka tänä vuonna julkistettaviin iPhoneihin. On tosin huhuttu, että puhelimen 10-vuotisjuhlan huippumalliin olisi luvassa 3d-havainnointitekniikkaa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005081105.html käyttäjän kasvojen tunnistamiseksi tai kameran parantamiseksi.