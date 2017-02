ISTV testasi mitä Nokian 3310-puhelin kestää - tähän ei älypuhelin pysty

Mobiili

Nyt toistetaan : IS testasi mitä Nokian 3310-puhelin kestää – tähän ei älypuhelin pysty

Paluun tekevää Nokia 3310-mallia on pidetty särkymättömänä, eikä syyttä.

Katso yläpuolelta olevalta videolta, kuinka Nokian 3310 selättää haasteet.

Luotettavasta lähteestä tulevien tietojen mukaan Nokia 3310-malli julkaistaan uudelleen lähiaikoina. Tieto tutun vanhan mallin uudelleenjulkaisusta on otettu vastaan innolla.3310-keskustelussa on noussut pinnalle puhelimen pitkä kestävyys. 3310-puhelinta on pidetty särkymättömänä ja internet pullisteleekin meemejä ja erilaisia testejä aiheesta.IS kävi kokeilemassa pitävätkö väitteet ”ikuisesti kestävästä puhelimesta” paikkansa. Testin aikana puhelin putoili maahan, tippui veteen ja jäi auton alle.Asfaltille putoamisen ja veden alle joutumisen puhelin kesti hyvin. Pieniä säröjä ja kosteutta lukuun ottamatta, luuri toimi kuin uusi.Myös ensimmäisen yliajon Nokia 3310 kesti hyvin. Toistamiseen auton alle jäämistä ei edes legendaarinen 3310-puhelin kestänyt, vaan näyttöön tuli halkeamia. Muodoltaan vanha Nokia muistuttaa kuitenkin vielä uutta.Kaiken kaikkiaan Nokian 3310-puhelinta voidaan pitää lähes särkymättömänä. Tällaiseen suoritukseen eivät nykyajan älypuhelimet pysty.