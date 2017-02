Tässä ne ovat: Kolme isoa paukautti huippupuhelimet pöytään

Mobiili





















Suuret kännykkävalmistajat Huawei, LG ja Sony julkaisivat odotetusti uudet lippulaivapuhelimensa Barcelonan MWC-messuilla.Julkaisujen sarjan aloitti sunnuntaina LG, jonka G6-puhelin on ruudultaan 5,7-tuumainen ja sisältää yleistymässä olevan kaksoiskameran. Laitteen erikoisuus on se, että näytön kulmat on pyöristetty. Toinen tavallisuudesta poikkeava ominaisuus on se, että näytön kuvasuhde on poikkeuksellinen 18:9, jolloin useimpia videoita katsellessa näytön reunaan jää mustat palkit.LG on vaihdellut viime vuosina rajusti lippulaivamalliensa designia. Viime vuoden G5 oli rakenteeltaan modulaarinen ja sitä edeltävä G4 oli tarjolla nahkakuoressa.Suosiotaan suuresti kasvattaneen Huawein lehdistötilaisuuteen oli valtava tunku, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet sisälle. Yhtiö esitteli uudet P10- ja P10 Plus -lippulaivapuhelimensa, joka poikkeaa teknisesti varsin vähän edeltäjästään. Sormenjälkilukija on siirretty laitteen etupuolelle, ja tarjolla on uusia värivaihtoehtoja. Lisäksi kaksoiskameraa on kehitelty eteenpäin.Huawei käytti suuren osan ajasta puhumalla puhelimen väreistä ja värianalyysistä, mikä hämmensi osaa kuulijoista.Suurin yllätys kiinalaisyhtiön taholta oli se, että yhtiö julkaisu uuden älykellosukupolven. Älykelloista ei ole tullut suurta hittituotetta, mutta tästä huolimatta Huawei esitteli Huawei Porsche Design- ja Huawei Watch 2 -laitteet.Myös Sony ratsasti kamerateknologialla. Xperia XZ Premium- ja ZXs-puhelimet sisältävät poikkeuksellisen tarkan 4K hdr -näytön, minkä lisäksi valmistaja kehuu kameroiden käyttävän aivan uutta tekniikkaa. Motion Eye -tekniikka tallentaa kuvaa jo ennen laukaisunapin painallusta.Toinen Sonyn esittelemä uutuustekniikka oli Xperia Touch, joka muuttaa puhelimen minikokoiseksi videoprojektoriksi. Projisoitu kuva toimii samalla kosketusnäyttönä, jota voi ohjailla sormin.