Nokia-puhelimet saivat vahvan takapirun Amerikasta

Mobile World Congress -messuilla Nokia-puhelimet julkaissut HMD on saanut tuekseen maailman suurimpiin piirivalmistajiin kuuluvan amerikkalaisen Qualcommin, joka valmistaa muun muassa matkapuhelimien suorittimia ja radiomodeemeja. Qualcomm on maailman johtava kännyköissä käytettävien arm-prosessorien valmistaja.HMD käyttää Nokia 6- ja 5-puhelimissa Qualcommin piirisarjoja. Aikaisemmin ne olivat alan yleisstandardi, joita löytyi myös vanhan Nokian puhelimista. Matkapuhelinteollisuus on kuitenkin muuttunut runsaasti muutamassa vuodessa. Enää Qualcommin suorittimet eivät ole itsestäänselvyys älypuhelimissa.– Suuret valmistajat, kuten Apple, Samsung ja Huawei ovat siirtymässä pois kohti omaa siruvalmistusta. Sen vuoksi meidän [uusien Nokia-puhelimien] merkitys on heille hyvin suuri, kertoi HMD:n toimitusjohtaja Arto Nummela http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Arto%20Nummela Ilta-Sanomille lauantaina.Apple käyttää puhelimissaan nykyisin kokonaan omia A-sarjan prosessoreitaan. Samsungilla on puolestaan oma Exynos-prosessorisarjansa, jonka osuutta se lisää koko ajan puhelimissaan. Huaweilla on puolestaan niin ikään omat HiSilicon-mobiilisuorittimet, joita se käyttää omissa puhelimissaan.Nummela kertoi saaneensa soiton Qualcommilta vain neljä tuntia Nokia-puhelimien uudelleensyntymän julkistamisen jälkeen.Qualcommin lehdistötilaisuudessa esiintynyt HMD:n pääjohtaja ja entinen nokialainen Florian Seiche http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Florian%20Seiche ylisti yhtiöiden yhteistyötä ja sanoi jatkosuunnitelmien olevan jo työn alla. Nyt mietitään jo tulevien 5g-puhelimien suunnittelua yhdessä.– Eilen julkistetut puhelimet ovat vasta alku, Seiche sanoi.Kehut olivat vastavuoroisia. Qualcommin Euroopan ja Afikan alueen johtaja Enrico Salvatori http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Enrico%20Salvatori ei säästellyt ylisanoja HMD:tä kehuessaan. Hän myös sanoi odottavansa saavansa Nokia 6 -puhelimen.On epätavallista, että piirivalmistaja, joka haluaa kaupata tuotteitaan kaikille, antaisi yhdelle valmistajalle hyvin vahvaa eritysasemaa. Puolijohdealalla piirivalmistaja voi kuitenkin tasapainotella esimerkiksi sen suhteen, kuka sen kumppaneista saa ensimmäisenä uudet prosessorit. Tämänkaltaisia asioita tuodaan kuitenkin julkisuuteen hyvin harvoin.