Jollan korpivaellus päättyy: Yhtiö nousee voitolliseksi, sopimus Sonyn kanssa

Mobiili

Ohjelmistoyhtiöksi puhelinvalmistajasta muuttunut suomalainen Jolla kertoi Barcelonan mobiilimessuilla yhtiön tuloksen muuttuvan positiiviseksi tänä vuonna. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Saarnio http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Antti%20Saarnio sanoi pitävänsä asiaa hyvin varmana.Jolla perustettiin vuonna 2011, jolloin Nokian peruttuja Meego-puhelimia kehittäneet työntekijät sanottiin irti. Yhtiö on ollut perustamisestaan asti tappiollinen. Rahoitusvaikeuksista kärsivän yhtiön takaisinmaksut ilman laitetta jääneille Jolla Tabletin ennakkotilaajille ovat takellelleet pahasti.Jolla kertoi myös laajentavansa toimintaansa Kiinaan. Yhtiö tekee työtä uuden kiinalaisen Sailfish China Consortiumin kanssa, joka kehittää Kiinan tarpeisiin oman Sailfish-käyttöjärjestelmäversion. Sitä on määrä käyttää niin autoissa, televisioissa, älykodeissa ja -kelloissa sekä esineiden internet-laitteissa. Kaikkiaan käyttöjärjestelmähankkeen arvo on noin 250 miljoonaa dollaria.Jolla jatkaa laajenemistaan myös Venäjällä. Yhtiö sai viime vuonna statuksen Venäjän hallituksen virallisesti hyväksymänä käyttöjärjestelmänä. Nyt uusi venäläinen Inoi-yhtiö räätälöi maalle oman Sailfish-puhelimen.Venäjän markkinasta puhunut Pavel Eyges http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Pavel%20Eyges kertoi Androidin markkinaosuuden Venäjällä olevan 74 prosenttia. Käyttöjärjestelmää kohtaan tunnetaan kuitenkin maassa suurta epäluuloa niin yksityisten käyttäjien, yritysten kuin hallituksenkin tasolla.Eteläamerikkalainen Jala puolestaan ilmoitti alkavansa valmistaa edullisia, alle 150 dollarin hintaisia Sailfishiin perustuvia Accione-puhelimia.Yllättävin Jollan ilmoitus oli yhteistyö Sonyn kanssa. Tämä mahdollistaa Sailfishin käytön Xperia-puhelimissa. Sailfish-toteutus tehdään Sony Open Devices -ohjelman puitteissa. Ensimmäisenä Sailfishin saa Sonyn Xperia X -puhelin. Jollalla ei ole ollut omaa suurimuotoista puhelinvalmistusta pitkään aikaan, sillä laitteiden valmistuksesta ovat vastanneet Jollan puhelinkumppanit. Jolla itse keskittyy käyttöjärjestelmän kehittämiseen.