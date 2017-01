Testi: Acer höyläsi maailman ohuimman kannettavan – pienillä uhrauksilla

Testit





Acer markkinoi Swift 7 -kannettavaansa maailman ohuimpana. Väite perustuu tilanteeseen viime kesäkuun alussa, mutta pitää todennäköisesti edelleen paikkaansa.Tyylikäs laite tarvitseekin laukussa vain hieman aikakauslehteä enemmän tilaa. Laitteen läpimitta on paksuimmalta kohdaltaan karvan verran alle senttimetri. Näytön koko on 13 tuumaa, ja painoa sillä on vähän päälle kilo.Vaikka laite on ohuin, se ei ole kuitenkaan pienin edes 13-tuumaisten kannettavien luokassa. Ohuutta korvaa leviäminen sivuille. Esimerkiksi HP Spectre on Swift 7 -mallia hieman paksumpi, mutta leveys- ja syvyyssuunnassa sentin pari pienempi. Painoa HP Spectrellä on kuitenkin yli 300 grammaa enemmän.Laitteen peruskäyttö on ohuudesta huolimatta sujuvaa. Näppäimistön tuntuma on mainio, varsinkin kun ottaa huomioon laitteen ohuuden. Vaikka näppäimet eivät painu paljoa alaspäin, ne napsahtavat napakan ja selkeän tuntuisesti. Kirjoittaminen on siis sujuvaa ainakin hyvässä valaistuksessa. Taustavaloa näppäimissä ei nimittäin ole.Näppäimistön edessä on suuri kosketuslevy, joka myös toimii hyvin.Ohuuden tavoittelu vaatii näppäimistön taustavalon lisäksi muutakin karsimista. Swift 7 -kannettavassa on laitteen oikeassa reunassa vain pari usb-c -tyypin liitäntää, joten vanhat lisälaitteesi ja usb-muistisi vaativat adapterin. Usb-c-liitännän kautta onnistuu myös laitteen lataus. Olisi ollut kätevää, jos usb-c -liitäntöjä olisi myös laitteen vasemmassa reunassa, jolloin virtajohdon olisi voinut liittää kummalle puolen laitetta vain.Laitteen akku kesti YouTube-katselua reilut kuusi tuntia, eli ihan täyttä työpäivää laitteella ei pärjää ilman latausta.Laitteen näytön resoluutio on full hd -luokkaa eli 1920 x 1080, ja vaikka tarkkuus ei ehkä huippua olekaan, niin näyttö toistaa värit hyvin. Myös nykyisin jo yleinen kosketusnäyttö puuttuu.Prosessorina on Intelin Core i5-7Y54, joka on Intelin viimeisintä Kaby Lake -sukupolvea, mutta ei tehokkaimmasta päästä. Tavallisessa työkäytössä ja nettiselailussa se toimii kuitenkin hyvin.Acer Swift 7 on toimiva ja tyylikäs laite, ja sen ohuus on kyllä paljon laitetta kantavalle miellyttävä ominaisuus. Laukkuun mahtuu paljon muutakin! Tosin virtajohto kannattaa pidempinä päivinä pitää mukana.Jos koneen ostoa harkitseva on kuitenkin valmis tinkimään ohuudesta, niin Swift 7:lle löytyy harkinnan arvoisia vaihtoehtoja.