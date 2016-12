Googlen tekemä muutos poiki hurjan riidan: ”Käyttäjiin kohdistuneen petoksen huippu”

Tietoturva

Yhdysvaltalaiset kansalaisjärjestöt väittävät Googlen toimineen ”erittäin petollisella tavalla”, kun se muutti tietosuojakäytäntöään https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/ viime kesäkuussa, kertoo muun muassa The Washington Post -sanomalehti https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/12/19/google-facing-ftc-scrutiny-over-privacy-yet-again/?utm_term=.21e10fea9cc5 Consumer Watchdog- ja Privacy Rights Clearing House -järjestöt väittävät Yhdysvaltojen kauppakomissiolle FTC:lle tekemässään valituksessa (pdf) http://www.consumerwatchdog.org/resources/ftc_google_complaint_12-5-2016docx.pdf , että kyse on lähes kymmenen vuotta käyttäjiin kohdistuneen petoksen huipennuksesta.Järjestöt ehdottavat, että Googlen tulisi maksaa toiminnastaan jopa miljardien korvaukset. Google kysyy palveluissaan lupaa tietojen keräämiseen. Järjestöjen mukaan Googlen ilmoitus ei kuitenkaan anna palveluiden käyttäjille selvää kuvaa Googlen seurannan laajuudesta.Kesäkuun uudistuksessa Google kertoi, että se alkaa yhdistää käyttäjien tietoja, joita se kerää muun muassa omista palveluistaan sekä vuonna 2007 ostamastaan DoubleClick-mainosverkostosta.DoubleClick käyttää verkkosivuilla evästeitä, joilla voidaan seurata ihmisten verkkokäyttäytymistä. Google sopi FTC:n kanssa vuonna 2011, ettei se yhdistä DoubleClickin keräämiä tietoja Google-palveluiden käyttäjätietoihin.Järjestöjen mukaan Google kuitenkin rikkoi FTC.n kanssa tekemänsä lainvoimaisen sopimuksen kesäkuussa. Valituksessa muistutetaan, että Google pystyy nyt yhdistämään muun muassa DoubleClickiltä, Gmailista, YouTubesta, karttapalvelusta sekä Android-puhelimista keräämänsä tiedot yhteen tiedot, joten se pystyy seuraamaan ja tallentamaan ihmisten toimintaa hyvin tarkkaan.Järjestöt muistuttavat, että Android-puhelimilla on lähes 90 prosentin markkinaosuus, joten yhtiön palvelut seuraavat käyttäjiä lähes kaikkialla.Tätä tietoa se pystyy käyttämään muun muassa mainosmyynnissä. Järjestöjen mukaan Googlen tulisikin maksaa korvauksena koko mainosmyynnistä saamansa voitot vuodesta 2011 lähtien, mikä mahdollisesti merkitsisi miljardien korvauksia.Järjestöt muistuttivat valituksessaan, että Google on ”rikoksenuusija”. Yhtiö joutui esimerkiksi vuonna 2012 maksamaan FTC:lle 22,5 miljoonan dollarin korvaukset FTC:lle, kun paljastui, että Google oli kiertänyt Applen Safari-selaimen suojauksia seuratakseen niiden käyttäjien verkkoselailua.Google on jo puolustautunut syytöksiltä. Yhtiön mukaan se päivitti tietosuojakäytäntöään sopimaan siihen käytännön tosiasiaan, että ihmiset käyttävät Googlen palveluita useilla eri laitteilla, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal http://www.wsj.com/articles/privacy-groups-seek-regulatory-review-of-google-privacy-policy-1482190366 . Yhtiön mukaan myös tietojen keräämisen hyväksyminen on täysin vapaaehtoista, ja sen palveluita voi käyttää, vaikkei käyttäjä sallisikaan tietojensa tallennusta.