Hurja ennuste: Microsoftin ohjelmat ensi vuonna Applea turvallisempia käyttää

Tietoturva

Tietoturvayritys Trend Micro julkaisi ensi vuotta koskevat ennusteensa, joissa yhtiö esittää yllättävän väitteen. Microsoftin tuotteista, kuten Windowsista, löytyvät haavoittuvuudet jäävät kakkoseksi sekä Applelle että Adobelle.– Adobe ja Apple ohittavat Microsoftin löydetyissä alustahaavoittuvuuksissa, Trend Micro kirjoittaa http://www.trendmicro.fi/vinfo/fi/security/research-and-analysis/predictions/2017 Trend Micro laskee ne ohjelmistohaavoittuvuudet, jotka löydetään Zero-Day Initiativen kautta. Jo tänä vuonna Adobe on ohittanut Microsoftin 135:llä aukolla. Microsoftin saldo oli marraskuuhun mennessä 75 haavoittuvuutta.Applelta oli löytynyt 50 haavoittuvuutta, mikä on tuplasti koko vuotta 2015 enemmän.Trend Micro katsoo Microsoftin haavoittuvuuksien olevan laskussa paitsi vähenevien pc-toimitusten, myös tietokoneet korvaavan älypuhelinkäytön kasvaessa. Samalla Microsoft on myös parantanut Windowsin tietoturvaa tehden aukkojen löytämisestä vaikeampaa hyökkääjille.Apple toisaalta alkanee kiinnostaa rikollisia entistä enemmän, kun yhä useampi ostaa Mac-tietokoneen, Trend Micro arvioi. Applen tilannetta heikentää myös se, että yhtiö ei enää tue edelleen yleisiä iPhone 4S -puhelimia. Tietoturvayrityksen mielestä tämä johtaa kiivaampaan aukkojahtiin vanhoista ja tukemattomista ohjelmistoversioista.Adoben murheenkryyninä on ollut eritoten Flash Player -ohjelmisto, joka on tosin jo kuoleva tuote. Trend Micron mukaan Adoben tuotteista löytyvät haavoittuvuudet johtavat kuitenkin ”poikkeuksetta” hyökkäyskoodiin, joka voidaan sisällyttää erilaisiin hyökkäystyökaluihin. Niitä saatetaan jatkossa käyttää yhä enemmän myös muiden kuin kiristysohjelmien levitykseen.