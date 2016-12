Finnairin koneiden viihdejärjestelmistä löytyi aukkoja: Valmistaja kiistää pahimman uhan

Tietoturva

Muun muassa Finnairin ja SAS:n lentokoneissa käytetyistä viihdejärjestelmistä on löytynyt tietoturva-aukkoja, joiden kautta matkustajan paikalta voi aiheuttaa monenlaista häiriötä. Panasonic kiistää tietoturvatutkijan väitteet.

Panasonic kiistää: ”yksinkertaisesti eivät ole totta”