Tietoturvayhtiö: Venäjä urkki tiedot Ukrainan tykistöasemista puhelimen haittaohjelmalla

Tietoturva

Entuudestaan tunnettu ja Venäjän hallitukseen kytketty Fancy Bear -hakkeriryhmä todennäköisesti saastutti Ukrainan hallituksen Android-ohjelman, jota tykistö käyttää maalitietojen nopeampaan käsittelyyn.Näin väittää yhdysvaltalainen tietoturvayritys CrowdStrike uudessa raportissaan https://www.crowdstrike.com/blog/danger-close-fancy-bear-tracking-ukrainian-field-artillery-units/ . Sen mukaan sovelluksen haitallista versiota levitettiin Ukrainan tykistön käyttämillä vKontakte-yhteisöpalvelun sivuilla.Seurauksena Venäjä pystyi seuraamaan ja ottamaan kohteekseen tykistöasemia vuoden 2014 lopusta lukien tukeakseen Venäjä-mielisiä separatisteja Itä-Ukrainassa, CrowdStrike kirjoittaa.CrowdStriken perustaja Dmitri Alperovitsh http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Dmitri%20Alperovitsh huomautti Reutersille http://www.reuters.com/article/us-cyber-ukraine-idUSKBN14B0CU , että Ukrainan tykistö on kärsinyt suuria tappioita. Hänen mukaansa saman haittaohjelman toista versiota käytettiin Yhdysvaltain Democratic National Committeen tietomurrossa keskellä maan presidentinvaalikampanjaa.– Tämä ei voi olla irrallinen ryhmä tai joukko rikollisia, vaan heidän on harjoitettava läheistä kommunikaatiota Venäjän armeijan kanssa, Alperovitsh katsoo.Venäjä on toistuvasti kiistänyt väitteet, että se olisi hyökännyt Yhdysvaltain presidentinvaaleja vastaan tukeakseen Donald Trumpia http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpia . Myös presidentiksi valittu Trump on tehnyt niin.Marraskuussa yhdysvaltalainen ohjelmistoyhtiö Microsoft syytti Fancy Bear -ryhmää http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001944443.html Windows-käyttöjärjestelmän haavoittuvuuden käyttämisestä hyväksi. Yhtiö ei paljastanut, mihin kohteisiin haavoittuvuudella epäiltiin hyökätyn.Samaa hakkeriryhmää on syytetty murtautumisesta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001921999.html Maailman antidopingtoimiston WADA:n tietokantoihin.